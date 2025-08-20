Campamento de verano: jóvenes pinareños en tareas de impacto (+ Fotos)

Un centenar de estudiantes y jóvenes trabajadores de Pinar del Río participan en el campamento de verano provincial de la Universidad de Ciencias Médicas, que por estos días los vincula a tareas de impacto en el territorio más occidental.

Saneamiento y recogida de desechos sólidos en playas de Vueltabajo, visita a lugares históricos, el homenaje a Fidel Castro en su 99 cumpleaños y a los hermanos Saíz a 68 años de su asesinato se suman a las actividades, que también incluyen la recreación.

Foto: Rafael Fernández Rosell

En la escogida V-10-21, del consejo popular Las Ovas, en el municipio cabecera, hoy realizaron labores de selección de la hoja de tabaco, el principal rubro exportable de la agricultura cubana y del cual Pinar del Río constituye el mayor productor de Cuba.

Para Ángel René Cabrera Ramos, estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho, se trata de una oportunidad de ser útiles en el periodo estival y no dejar de aportar su granito de arena al desarrollo de la provincia.

Es una semana importante porque igualmente nos vinculamos con las comunidades; y nos preparamos para el comienzo del curso escolar, aseguró quien desde 2019 participa en este tipo de actividades.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Rutdinaisi Martínez González, trabajadora del sector de la Cultura de Mantua, llegó a este campamento por los resultados de su quehacer durante el año.

Aquí conozco a nuevas personas y ayudo en lo que necesite el territorio; además de que es una forma de disfrutar de las vacaciones, apuntó quien por primera vez asiste a esta iniciativa, pero en su municipio ha sido protagonista de diferentes faenas productivas de manera voluntaria.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Este es el segundo campamento de carácter provincial este verano, el primero de ellos fue en la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca; y se efectuaron otros cuatro en municipios, explicó Leyanis Carmona Díaz, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

(Tomado de ACN)