Celebra Pinar del Río Día Internacional de la Juventud (+Audio)

Hoy, la juventud pinareña es protagonista de diversas actividades en los once municipios vueltabajeros, en una jornada que celebra el Día Internacional de la Juventud y víspera del 99 cumpleaños del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

En declaraciones exclusivas a Tele Pinar, vía WhatsApp, Leyanis Rodríguez Carmona, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, explicó que un trabajo productivo en el territorio cabecera inició el programa concebido para festejar ambas fechas en esta región del país.

Que nada apague tu fuego. Sigue siendo ese huracán de ideas, ese río de solidaridad, esa certeza de que #Cuba será un País #SiempreJoven



Muchas felicidades muchach@s en el día internacional de la juventud ‼️ #UJCdeCuba pic.twitter.com/02WqHtbf5r — Leyanis Carmona Díaz (@leyanis_carmona) August 12, 2025

Precisó que además se realizan visitas a sitios históricos, recorridos que la organización fomenta para acercar a los jóvenes a la historia y al legado patrimonial que ostentan los nacidos aquí.

Asimismo, destacó las propuestas de la Asociación Hermanos Saíz, como parte de la jornada 13 de agosto, que en esta ocasión, apuesta por un mayor vínculo con las comunidades de San Juan y Martínez, tierra natal de Sergio y Luis.

La celebración de este 12 de julio, culminará con un concierto dedicado a la juventud pinareña, frente a la Casa del Joven Creador, en la arteria principal de la ciudad. Un espacio creado para que artistas locales ofrezcan su talento como regalo a todos los asistentes.

La primera secretaria de la UJC compartió desde esa plataforma un mensaje de felicitación a todos los jóvenes, convocándolos a seguir construyendo una Patria siempre joven.

En audio las declaraciones

Leyanis Rodríguez Carmona, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Pinar del Río

(Con información de Roxana Llamazares González)