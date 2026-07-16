La Conchita se afianza polo exportador – importador de Pinar del Río

La empresa de conservas de vegetales La Conchita, emblemática industria de Cuba, se afianza como polo exportador- importador de Pinar del Río, con lo cual se viabilizan las operaciones de comercio exterior de la provincia.

Así aseguró Yanitza Pereda Aguado, directora de exportación e importación de la entidad, quien refirió que repercute en el desarrollo de Vueltabajo y en una mayor relación con las producciones del territorio.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Llevaremos nuevamente al mercado internacional la Guayabita del Pinar; así como rones, miel y carbón vegetal, detalló.

Hoy producciones de La Conchita como pastas de guayaba, de mango y dulces en almíbar tienen presencia en Europa y Asia; en tanto queremos incursionar en América Latina, destacó.

Hemos exportado seis toneladas de nuestros productos en lo que va de año y otras 14 se encuentran listas – indicó-; e igualmente disponemos de un contrato de exportación de frutas frescas hacia Europa.

Es difícil la búsqueda de mercados en un contexto de persecución financiera contra Cuba; pero acudimos a opciones con nuestros clientes, aseveró Luis Tomás Bravo Rodríguez, especialista en compra- venta internacional.

Tratamos de oxigenar la empresa con las mejoras ofertas para la industria, teniendo en cuenta los precios referativos del mercado, cómo se mueven los productos, y así poder llegarles a los insumos que necesitamos para esas exportaciones, dijo.

De eso dependen las buenas operaciones y que salga un producto de calidad, capaz de generar ganancias y con impacto en el salario de los trabajadores, añadió.

La Conchita fue una de las industrias decisivas en que Pinar del Río obtuviera la sede del acto nacional por la Gesta del Moncada.

Sus producciones también tienen presencia en el mercado nacional, toda vez que cuenta con con 14 puntos de venta y expende a organismos priorizados y barrios en situación de vulnerabilidad.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias