Celebró primer aniversario Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual en Pinar del Río

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) celebró su primer aniversario a nivel provincial.

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a un grupo de compañeros destacados que han hecho contribuciones significativas al bienestar de los niños y las familias en la comunidad.

El evento reunió a miembros de la asociación, familiares, amigos y representantes de diversas organizaciones locales, quienes se unieron para celebrar los logros alcanzados en este primer año de trabajo.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de carnets a los miembros de la asociación.

Este reconocimiento simboliza su afiliación, y compromiso con la misión de promover el bienestar y la inclusión de las personas en situación de discapacidad intelectual.

La Asociación de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual ha realizado diversas iniciativas durante su primer año, incluyendo talleres, programas de sensibilización y actividades comunitarias que buscan fomentar la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad.