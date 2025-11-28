La implementación del Programa Conjunto Vietnam-Cuba para impulsar la producción de arroz, favorecerá en áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, la siembra de dos mil hectáreas del cereal, durante la campaña 2025 -2026, cifra que duplica lo plantado en el ciclo precedente.

Así trascendió en intercambio de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, con especialistas de la nación asiática.

Según explicó Nguyen Van Quang, presidente de la Compañía Agri VMA, la estrategia incluye la entrega de paquetes tecnológicos a pequeños agricultores y la venta de insumos, asuntos contemplados en los modelos de desarrollo del programa.

Además, se intencionará la producción de semillas, la introducción de maquinaria y otros recursos, con el fin de alcanzar rendimientos de siete toneladas por hectárea.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional reiteró que Pinar del Río tiene tierra, infraestructura y fuerza calificada para superar los indicadores productivos actuales.

Durante su visita por la provincia más occidental de Cuba, Valdés Mesa recorre otros sitios de interés económico del territorio, acompañado de Yamilé Ramos Cordero y Eumelín González Sánchez, presidenta y vicepresidente del órgano a nivel provincial, respectivamente.

Tomado de Radio Guamá