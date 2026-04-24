Niñas y tecnología: Pinar del Río impulsa el futuro digital

En Pinar del Río, la jornada dedicada a las niñas y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se celebra cada cuarto jueves del mes de abril con el objetivo de incentivar la participación de niñas y mujeres jóvenes en el ámbito tecnológico y adquiere este año una relevancia especial.

Cuba impulsa múltiples actividades para reducir la brecha digital de género, promoviendo el acceso equitativo y la participación activa de las niñas en el mundo tecnológico.

El 2026 llega con un lema inspirador: “IA para el Desarrollo: las niñas moldeando el futuro digital”, que resume la necesidad de fomentar el liderazgo femenino en la transformación digital del país.

En escuelas, centros de innovación y proyectos comunitarios, se desarrollan talleres de robótica, programación y uso ético de la inteligencia artificial, donde las niñas aprenden a crear, experimentar y asumir roles de liderazgo.

Visibilizar este trabajo en Pinar del Río es esencial.

No se trata solo de enseñar habilidades técnicas, sino de romper estereotipos y demostrar que el talento y la creatividad no tienen género.

Cada niña que programa un robot o diseña una aplicación representa un paso hacia una sociedad más inclusiva y preparada para los desafíos del siglo XXI.

La transformación digital necesita diversidad y compromiso.

Las niñas pinareñas están demostrando que pueden ser protagonistas del cambio, aportando ideas frescas y soluciones innovadoras.

Con el apoyo de instituciones educativas, organizaciones sociales y políticas públicas, Cuba avanza hacia un futuro donde la tecnología sea un espacio de igualdad, desarrollo y esperanza.