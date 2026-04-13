Combaten incendio forestal en Pinar del Río

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y entidades forestales de Pinar del Río combaten un incendio forestal desatado en la zona de La Lanza, carretera Río del Medio, en el municipio de Minas de Matahambre.

Según información ofrecida a Radio Guamá por Nery López Puentes, jefe de la Defensa Civil en ese territorio, alrededor de 60 hombres del CGB de Viñales, Mantua y de Minas de Matahambre enfrentan las llamas, así como trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Silvícola Santa Lucía, perteneciente a la Empresa Agroforestal.

Decenas de hombres deben incorporarse próximamente a las acciones de contención del fuego, en tanto disponen de los medios especializados, incluyendo buldócer, camión, tractor y transporte de apoyo.

Detalla la emisora provincial que más de 200 hectáreas de bosques han sido afectadas hasta el momento, toda vez que los vientos en el área han incidido en el control del incendio.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias