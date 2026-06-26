Comienza en La Habana XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

El XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) inicia hoy sus jornadas finales en un contexto de “tiempos muy duros, tensos, asfixiantes”, según reconoció la propia Comisión Organizadora en el informe central que debaten los delegados.

Conectado por videoconferencia desde La Habana con las 15 provincias del país, el cónclave obrero se desarrolla bajo el lema “Por Cuba juntos creamos” y se extenderá hasta mañana, 27 de junio, en sesiones que los organizadores han calificado de “ajustadas, austeras y racionales”, en reflejo de las circunstancias actuales.

El presidente de la Comisión Organizadora, Osnay Miguel Colina Rodríguez, explicó que este momento del Congreso no es el inicio del proceso, sino su punto culminante tras un largo camino de debates iniciado en enero de 2024.

Los debates se centran en el fortalecimiento de la representación sindical en todas las formas de gestión económica, la consolidación de la negociación colectiva, el acompañamiento a los procesos de reorientación laboral y la contribución al perfeccionamiento del sistema empresarial cubano.

En el centro de las discusiones sobresalió el análisis del papel de la CTC en la implementación de las 176 transformaciones económicas recientemente aprobadas por el país, un reto que demanda una mayor articulación entre el movimiento sindical y los distintos actores económicos, tanto estatales como no estatales.

Las sesiones finales del XXII Congreso se realizan en un escenario internacional de “policrisis, guerras, injerencias y linchamiento mediático”, según reza el Informe Central, que denuncia el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Sobre Cuba han crecido las amenazas de agresión militar, lo que unido a las 243 medidas aprobadas desde 2019 y las recientes órdenes ejecutivas de 2026 —que el dirigente calificó como parte de un “cerco energético terrible”— ha conducido al país a desempeñarse en “una economía de guerra”.

Colina Rodríguez subrayó que el primer eje de análisis será la defensa de la patria. “Defender la patria, la Revolución, el socialismo, desde cualquier trinchera, en el surco, en el aula, incluso si fuera necesario, con los fusiles en la mano”, enfatizó el dirigente, al tiempo que insistió en la necesidad de conocer y perfeccionar la ubicación y preparación de cada colectivo laboral.

Los delegados coincidieron en que la organización obrera debe estar presente en cada centro laboral para garantizar que los derechos de los trabajadores sean protegidos y que las decisiones administrativas cuenten con la participación activa de los colectivos.

Otro de los asuntos que concitó la atención del cónclave fue la atención a los jubilados, un sector que enfrenta las mayores afectaciones ante el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones. Los delegados insistieron en la necesidad de que el sindicato mantenga una mirada cercana y solidaria hacia quienes ya entregaron su vida laboral a la patria, y que sus demandas sean escuchadas en los espacios de decisión.

Los representantes sindicales coincidieron en que la labor del movimiento obrero no puede limitarse a las puertas de los centros de trabajo, sino que debe extenderse a los barrios, donde se gestan muchas de las soluciones que necesita el país y donde los trabajadores, organizados, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos.

Inauguran 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

El salario y la productividad en el centro del debate

Uno de los temas que marca el pulso del Congreso es la situación salarial y su deterioro. Según datos aportados por la Comisión Organizadora, el salario medio pasó de 794 pesos al cierre de 2018 a más de 7000 pesos en la actualidad. Sin embargo, el Informe Central reconoce que ese incremento nominal de 6206 pesos no se corresponde con la capacidad de compra, debido al proceso inflacionario.

“Siendo este superior, con ese salario hoy las personas no pueden hacer compras de ofertas vitales para su sustento, igual que como lo hacían en el año 2018”, advierte el texto.

Colina Rodríguez llamó a discutir el tema con espíritu crítico: “Nuestra propuesta no está basada en un incremento salarial que olvide los principios fundamentales, exigimos que se materialice correctamente y que el mayor beneficio en los ingresos salariales sea donde se generan las riquezas materiales, que los trabajadores y colectivos que más aportan sean los que más reciban”.

En ese sentido, el Congreso abordará el incumplimiento de la política salarial en muchas empresas, donde “en ocasiones sus ingresos salariales no están respaldados totalmente por el incremento de sus niveles productivos de bienes y servicios”, lo que no contribuye a la disminución de los precios y la inflación.

“No se puede pagar más produciendo lo mismo y en ocasiones menos, porque si malo es no retribuir al trabajador según los resultados de su trabajo en correspondencia con lo que aporta, peor resulta concederle lo que no le corresponde”, sentenció.

Participación obrera en las decisiones empresariales

Inauguran 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

La democracia sindical y la participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones constituyen otra prioridad del Congreso. Colina Rodríguez detalló que se profundizará en la arquitectura del sistema empresarial cubano y en la necesidad de que los trabajadores formen parte de los consejos de dirección.

“No hablo solo del dirigente sindical, sino de la posibilidad de proponer otros trabajadores destacados que puedan allí llevar la voz y el voto, que haya más democracia, más participación”, enfatizó.

Para materializar esta aspiración, la CTC promoverá que las asambleas de afiliados y trabajadores funcionen como un “consejo de dirección ampliado”, donde se ventilen de manera crítica todos los asuntos urgentes e importantes.

La rendición de cuenta de los directivos y representantes sindicales ante los colectivos será otro punto de alta exigencia, para que no sea un acto formal, sino un ejercicio con “contrapartida, ejemplos, argumentos y evidencias”, precisó el dirigente.

El Informe Central señala que el papel de los sindicatos en la elaboración del plan de la economía, el presupuesto y sus prioridades “tiene que cambiar”.

“Hacer cumplir un derecho constitucional que nos pone en condiciones de lograr una gestión más eficiente de la propiedad social y la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, la droga e ilegalidades”, plantea el documento.

Intervenciones en el 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Atención a las nuevas dinámicas laborales

El Congreso también evalua a fondo la situación de los trabajadores que, debido al recrudecimiento del bloqueo y las dificultades energéticas, se han visto obligados a reorientarse laboralmente o acogerse al trabajo a distancia.

Colina Rodríguez llamó a crear brigadas integrales de trabajo en las comunidades, proponiendo que trabajadores con oficios como plomeros, albañiles, carpinteros o electricistas se organicen para ofrecer servicios y generar ingresos.

“Cuántas soluciones se pudieran brindar si aprovechamos bien y se hace una tarifa y pueden tener un ingreso que les ayude a buscar la solvencia y la movilidad social”, reflexionó.

El tema del sector privado también esta sobre la mesa.

El Informe Central advierte que el trabajo hacia las formas de gestión no estatal ha estado caracterizado por “la falta de prioridad y sistematicidad, la poca efectividad de las acciones realizadas, falta de preparación de los cuadros y dirigentes”, y demanda prestar especial atención a sectores como transporte, comercio, construcción, industrias y comunicaciones, donde más del 50% de sus trabajadores lo hacen desde formas de gestión no estatales.

Inauguran 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Los delegados toman la palabra: Sector no estatal, sindicalización y derechos laborales

Intervenciones en el 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

“Ser propietario no significa necesariamente ser empleado o vivir de una manera pasiva de la propiedad”, afirmó este viernes Carlos Miguel Pérez Reyes, presidente de Dofleini, durante su intervención en las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El directivo del sector privado cubano llamó a derribar los estereotipos que alejan a los emprendedores de la clase trabajadora y reclamó un papel protagónico del movimiento sindical en todos los centros laborales, independientemente de su forma de propiedad.

“Muchas empresas medianas y pequeñas significan trabajar largas horas, asumir mayores responsabilidades y muchas veces, doblar el lomo el doble de lo que hasta el día de hoy se vive”, expresó Pérez Reyes ante los delegados del cónclave obrero.

El presidente de Dofleini fue enfático al rechazar la visión de que el sector no estatal está al margen de la clase obrera cubana.

“Cuando se habla de sector privado cubano, en ocasiones se nos presenta como si estuviéramos fuera de la clase trabajadora, y nada más lejos de la realidad”, sentenció.

Ayer como hoy, agregó, el sindicato convive en mucha voluntad individual, como las dos nosotros aquí, en una fuerza colectiva capaz de representar, negociar, proteger y exigir a la administración.

En su análisis, Pérez Reyes subrayó la necesidad de que la CTC esté presente en cada centro laboral sin importar su forma de propiedad.

“Debe representar con la misma firmeza al trabajador estatal, al cooperativista y al trabajador de una empresa privada. Porque los derechos laborales no pueden depender del apellido jurídico de las entidades donde se trabaja”, declaró.

El dirigente reconoció las desigualdades existentes: “Hay trabajadores estatales y privados que reciben remuneraciones muy diferentes. Hay jubilados cuya pensión es inferior al precio de un cartón de huevo. Existe inflación, escasez, apagones, una crisis económica que golpea con especial dureza a quienes viven de su salario y de su pensión”. Y lanzó una pregunta al plenario: “¿Sería Cuba mejor si mañana desaparecieran las empresas y los trabajadores privados?”.

El presidente de Dofleini no eludió el complejo escenario que atraviesa el país y llamó a una mirada honesta sobre sus causas.

“Nuestra crisis tiene como principal obstáculo externo al bloqueo económico de los Estados Unidos, pero también debemos reconocer nuestras trabas internas: la inercia administrativa, los errores de política económica y la falta de consenso para transformar lo que debe ser transformado”, afirmó.

Sin embargo, llamó a no cargar las culpas de manera simplista sobre el sector no estatal, y destacó el esfuerzo cotidiano de quienes integran el tejido productivo privado.

“Detrás de cada motivo, de cada cooperativa y de cada negocio familiar, hay hombres y mujeres que se levantan temprano, producen, crean, pagan salarios y sostienen familias enteras. Trabajadores que sufren las mismas angustias y comparten las mismas esperanzas del resto de los trabajadores cubanos”, subrayó.

“Tenemos que discutir con quién se protege, cómo se protege y de qué manera se protege: con la gente, con los trabajadores y no a costa de los trabajadores, con información, participación, protección a los más vulnerables y un movimiento sindical capaz de representar realmente sus intereses”, enfatizó el dirigente, quien insistió en que desde el sector privado están para “aportar, no para competir de manera antagónica con la empresa estatal socialista”.

Pérez Reyes cerró su intervención con un llamado a la unidad y a la acción colectiva.

“La historia de la CTC es la historia de la clase trabajadora cubana, resistiendo y contribuyendo en las circunstancias más difíciles de nuestro país. Hoy nos corresponde a nosotros, trabajadores estatales, pero también privados o cooperativos, demostrar que seguimos siendo portavoces y no simples espectadores de nuestro destino”, proclamó.

Y concluyó con un mensaje de compromiso: “Cuenten con nosotros, cuente con cada emprendimiento que comprende que su prosperidad solo será legítima y sostenible si contribuye también a la prosperidad de los agricultores y de todos los cubanos”.

Inauguran 22 Congreso de la CTC, La Patria se Defiende. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

El sector no estatal cubano debe sentirse representado y contar con un dirigente sindical a quien acudir en el momento que lo necesite. Así lo afirmó este viernes Ricardo Ramos, del municipio Mella, provincia de Santiago de Cuba.

“Tiene que sentir que tiene un dirigente sindical, una persona con la que puedes contar en el momento en que lo necesites”, enfatizó Ramos, quien puso el acento en la necesidad de que las secciones sindicales funcionen como eje articulador de los trabajadores por cuenta propia.

El dirigente santiaguero fue categórico al señalar que la atomización es un obstáculo para los trabajadores privados.

“Cuando un trabajador con cuenta propia está actuando solo no resuelve ningún problema, se le queda a lo largo del camino. Pero cuando lo hace a nivel de sección sindical, sus acuerdos trascienden para la secretaría municipal y lo que le corresponda”, explicó.

En ese sentido, insistió en que la clave está en lograr que en cada municipio funcionen los grupos de trabajo.

“Si no funciona el grupo de trabajo, no hay sindicalización”, sentenció, y añadió que también debe operar la comisión de concertación de precios. “Para el caso hoy, los precios están libres, pero en su momento tuvo su problema la comisión de precios. Hay que lograr que funcione”, puntualizó.

Ramos destacó la importancia de la articulación intersectorial para fortalecer el movimiento sindical.

Finalmente, aseguró que la verdadera transformación pasa por un trabajo personalizado y cercano. “Hay que ir hombre a hombre. Si lo hacemos así, vamos a tener mejores resultados”.

Tomado de Cubadebate