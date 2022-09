Cómo ver la espectacular Luna de Maíz 2022, la primera luna llena otoñal

Entra el otoño del 2022 y con él, la Luna de Maíz viene a iluminar la bóveda celeste. Aquí te contamos cómo verla y qué significa.

También conocida como Luna de Cosecha, la novena luna llena del año ocurre ya entrado el mes de septiembre y es la primera que alumbra el cielo otoñal. Este año, se estima que aparecerá durante los primeros días del mes de septiembre. Podremos ver su brillo del 10 al 12 de septiembre. El fenómeno lunar, es igualmente próximo al equinoccio de otoño: uno de los dos días del año en que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

¿Cómo podremos ver la Luna de Maíz 2022?

A pesar de que no será una superluna, la Luna de Maíz 2022 podrá apreciarse desde la madrugada del 10 de septiembre y alcanzará su punto más alto a las 5:59 a.m. Podremos ser testigos de este fenómeno astronómico hasta el 12 de septiembre. Aunque no se requiere equipo especial para observar la luna, las condiciones climatológicas podrían obstaculizar la visibilidad.

Luna llena en otoño

Esta luna llena debe su nombre a las actividades humanas. Cuando empieza el otoño, comienza la recolección de lo que creció durante la temporada de lluvias. Entre los frutos recolectados, está el maíz. Este vegetal es de tal importancia para el continente americano, que en México se celebra el Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre.

En el norte del continente, los grupos culturales tenían sus propios nombres para la luna. La nación cree se refiere a ella como ‘Luna en Celo’, pues el periodo en que los ciervos suelen reproducirse. Por su parte, los cherokees la llaman ‘Luna de Nuez’ porque es en este momento del año cuando las nueces se recolectan y con ellas, se pueden preparar platillos especiales para las festividades.

Luna de Maíz en Japón / Getty Images

Además de corresponder temporalmente a la cosecha, la luz de la luna también es una útil herramienta para esta actividad, pues alumbra los campos una vez que el sol se ha ocultado. Por eso, también se le conoce como ‘Luna de Cosecha’ o ‘Luna de Centeno’.