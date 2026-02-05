Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (+Video)

Al comienzo de su comparecencia ante los medios nacionales y extranjeros, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que la dirección del país conoce las preocupaciones de la población, y también “las intensas campañas mediáticas de calumnia, odio y guerra psicológica que se tratan de imponer”.

En su intervención el presidente cubano expresó que entre Venezuela y Cuba siempre ha existido una relación de integración, un sistema de telación humanista. Citó como ejemplo los programas sanitarios, de educación. Ambas naciones hicieron posible la Operación Milagro que devolvió la visión a 3,5 millones de personas de muchos países y también la de educación ¨Yo sí puedo¨ que alfabetizó a cientos de personas en el orbe.

Nosotros no imponemos relaciones, mientras el gobierno venezolano solicite nuestra colaboración, Cuba la brindará, sostuvo el Primer Secretario del Comité Central del PCC en su intervención.

La persecución energética precisa de mucha inteligencia, agregó en relación con la orden ejecutiva de EE.UU

El mundo no puede dejarse avasallar, los países tienen que entender qué está pasando. Enfrentamos una guerra no convencional extendida a lo ideológico, lo cultural y lo mediático que promueve desconfianza, fragmentación de la unidad como sucedió en Venezuela y lo aplican hoy a Cuba.

Ante ello hay que defender ideas, lograr una movilización antihegemónica, antifascista al estilo de las hordas nazis. Hay caminos pero todos debemos asumirlos con valor, con coraje.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB:#Cuba no está sola. En un momento como este hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestos a trabajar con Cuba, y que ya nos han hecho llegar vías, mecanismos, intenciones de cómo hacerlo.



📎| https://t.co/PcAxQmypF5 pic.twitter.com/XHftXOReeq — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 5, 2026

Según el criterio del mandatario la teoría del colapso está asociada a ese empeño del gobierno de los EE.UU. para derrocar a la Revolución cubana. “Hay dos direcciones fundamentales, la asfixia económica que data desde los años 60 con el Memorando Mallory y la agresión militar”.

“El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En nuestra visión está el concepto de la resistencia, de la resistencia creativa que tiene que ver con la defensa de las ideas en las que creemos, de las convicciones, de la victoria. No soy idealista. Sé que vamos a vivir tiempos difíciles, lo hemos hecho antes, pero lo vamos a superar entre todos con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de la mayoría de cubanas y cubanos”.

Las acciones de terrorismo contra Cuba han sido organizadas y financiadas por las administraciones estadounidenses, enfatizó Díaz-Canel quien recordó los atentados organizados contra el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, la voladura del avión de Cubana de Aviación, el ataque a embarcaciones y otros que cobraron la vida de muchos cubanos.

Calificó de desfachatez, de calumnia el hecho de culpar a Cuba de apoyar el terrorismo, una de las razones que recrudece el bloqueo, nos incluyeron en esa lista sin prueba alguna. Definió como manipulación el hecho y aseveró que nuestro país no protege terroristas, no hay fuerzas militares ni bases de otros países en la mayor de las Antillas.

En el terrotorio nacional hay una base militar norteamericana en contra del pueblo, base que viola los derechos internacionales, que atenta contra la soberanìa.

“Tenemos presente esa teoría de asfixia económica en los 67 años de Revolución, con el surgimiento del bloqueo. Todas las generaciones de cubanos desde los primeros años de la Revolución hasta las más actuales vivimos bloqueados y nacimos bajo los signos de esa aflicción económica. Siempre hemos tenido carencias y dificultades complejas. Hemos tenido que funcionar en medio de vicisitudes, de imposiciones y de presiones que no se le imponen a nadie en el mundo, y mucho menos de una manera tan prolongada”, explicó el Primer Secretario del PCC.

El 38% de la energía que el país precisa hoy lo aportan los parques fotovoltaicos. Ellos han evitado el apagón total, subrayó el presidente cubano. Tenemos paradas la economía la industria, el riego agrícola para garantizar el servicio eléctrico a la población durante el día.

Hogares maternos y casas de abuelos, policlínicos, bancos se benefician con el empleo de la energía fotovoltaica.

La energía eólica también se revitaliza y Cuba dispone ya de personal capacitado para avanzar en esos programas de crecimiento.

El país tiene que autobastecerse de energía y aprovechar las bondades de las fuentes existentes que posibilitarán tener capacidad de generación en la noche.

Aunque haya bloqueo energético no renunciamos a ingresar combustible al país, es un derecho que tenemos, es una decisión soberana, declaró.

En relación con la capacidad de almacenamiento de combustible, el dirigente cubano explicó que estas se amplían en el país al tiempo que el incremento de la producción de crudo nacional equivalente (con gas acompañante) aumentará el suministro de gas manufacturado que reciben, en lo fundamental, los residentes de la capital.

A partir de estudios e investigaciones, el país podrá refinar el crudo nacional considerado «pesado». Hacer uso del biogás y buscar más fórmulas que posibliten la sostenibilidad energética son imperativos del momento.

A pesar de las medidas que buscan la asfixia del pueblo, el mundo expresa su respaldo. Hay muchas personas que rechazan esas decisiones y que dan su apoyo a Cuba porque esta es una lucha por la solidaridad, aseveró el presidente de la República.

Entre las transformaciones necesarias del momento, Díaz-Canel señaló el perfeccionamiento de la economía, la reestructuración del aparato estatal y de gobierno y la eficiencia en cada proceso. La aprobación de esquemas financieros buscan la autonomía empresarial llamada a materializarse en los municipios cuyo desarrollo demanda sistemas locales productivos y de sevicios eficaces, indicó.

Estamos llamados también a cambiar el concepto de la canasta familiar basada en las importaciones pero ello exige no olvidar la atención a los vulnerables y lograr que los aportes locales responden a la demanda poblacional.

En conferencia de prensa, el mandatario cubano enumeró como tareas inmediatas, la modernización del sistema financiero, la aplicación de la economía del conocimiento derivada de los aportes de la ciencia, la técnica y la inteligencia artificial.

Foto: Cubadebate

En su intervención el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales. En una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que nos laceran y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos”.

“No me atrevería a decir en concreto acciones que pienso se podrían hacer, porque sería comprometer demasiado a otros. Pero hay caminos. Estoy seguro que hay caminos. Lo que pasa que para abordar esos caminos y para lograr esa integración todos nos tenemos que mostrar en el Sur Global con valor y con coraje”.

Díaz-Canel concluyó su intervención pública reconociendo el actuar de los cubanos:»el heroísmo de este pueblo asombra y su resistencia es de crecimiento con creación propia tal y como sucedió en tiempos de la COVID-19¨

¨Nuestros jóvenes dan ejemplos cotidianos, su presencia en cada cita con la Patria es símbolo que mantiene viva la esperanza. Ellos asombran por la profundidad de criterios, por su inteligencia y su creatividad. Son cantera de aprendizaje contemporáneo, con una audacia que hace bien a la nación porque llevan la herencia de nuestra historia».