Comunicado del Minrex: Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de la República del Ecuador de declarar persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano acreditado en ese país, ante la imposibilidad de mantener una representación diolomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito.

En consecuencia, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026, el inmueble que hasta la fecha ha albergado la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática.

El gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países.

Esta decisión fue trasladada oficialmente, el 5 de marzo de 2026, por la Embajada de Cuba en Quito a las autoridades ecuatorianas.

La Habana, 6 de marzo de 2026.

(Con información de Cubaminrex)

