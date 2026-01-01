Desde que el pasado mes de septiembre fuera inaugurada la primera tienda de Cuba para la venta de insumos necesarios en su quehacer y para la mejora de sus condiciones de vida, ese espacio ha tenido gran aceptación por los vegueros de Pinar del Río.

Atendemos como promedio diario entre 15 y 20 productores, en dependencia de las ofertas, aseguró Luis Enrique Valdés González, director de la unidad empresarial de base de Logística del Tabaco Las Ovas, en el municipio cabecera.

A tono con el esquema de financiamiento del grupo empresarial Tabacuba los vegueros pueden reinventir en sus producciones y satisfacer demandas de su hogar, para lo cual encuentran variedad de implementos de ferretería, albañilería, componentes de electricidad, electrodomésticos, sistemas fotovoltaicos, entre otros, en moneda libremente convertible (MLC).

Contamos en la actualidad con más de 75 códigos a la venta, surtidos más amplios a partir de las exigencias de los campesinos, precisó.

Llegan productores de toda la provincia y se prevé contar con tiendas similares en San Luis, San Juan y Martínez, Guane y Viñales, para acercar los productos, detalló Valdés González.

Para Pedro Luis Plasencia, de la cooperativa de créditos y servicios Gervasio Hernández, de Pinar del Río, se trata de una iniciativa positiva.

He podido comprar paneles solares, bicicletas para los obreros y alimento animal; podemos reinvertir el MLC en la propia campaña tabacalera y en nuestra calidad de vida, apuntó.

Son precios competitivos y por tanto una buena opción, dijo Juan José Cordero, de la cooperativa de créditos y servicios Manuel Cordero, del municipio de Consolación del Sur, quien hace 22 años se dedica al cultivo de la solanácea.