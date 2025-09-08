Con jornada de trabajo voluntario, inicia campaña de frío en Pinar del Río (+Fotos)

El trabajo voluntario marcó el inicio de la campaña de frío de los cultivos varios en Pinar del Río.

Convocado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) las áreas agrícolas de la provincia recibieron el apoyo de quienes integran el movimiento sindical.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Hermanos Barcón, donde radica uno de los más importantes polos productivos del territorio, el secretario general de la CTC, Rubén Yoga Sixto, explicó que la movilización de este domingo es la prolongación de lo asumido por la organización obrera en otras épocas del año.

«Continuaremos apoyando a la agricultura siempre que se convoque nuestra presencia», acotó.

Definida como la etapa más importante de la agricultura cubana por la magnitud de las siembras, la campaña de frío de los cultivos varios en Pinar del Río sobrepasa las 40 000 hectáreas a cubrir con preferencia de hortalizas, viandas y granos.

La cifra supera en 3 000 hectáreas lo plantado en la provincia en igual período del pasado año.