Congreso que incentiva a sindicatos pinareños

La Central de Trabajadores de Cuba desarrollará este 26 y 27 de junio su 22 Congreso y muchas son las motivadoras que la asisten en medio del actual panorama económico y de transformaciones.

El movimiento obrero en Vueltabajo como se ha hecho tradicional, convoca, y la respuesta de los sindicalistas no se hace esperar.

El hospital General Abel Santamaría Cuadrado de Pinar del Río, fue sede como en otras ocasiones, del aporte de los sindicatos a las labores de higienización.

La faena voluntaria del pasado sábado, engrosa el cronograma que cada fin de semana, da significativos aportes en tareas de impacto económico y social.

Las palabras de Yordanka Machado Estrada, Secretaria General del Buró Provincial de los Trabajadores Civiles de la Defensa, protagonistas junto a los del Sindicato de la Administración Pública, de la limpieza del centro de la salud en la mañana de este sábado, reafirmaron la disposición y el compromiso de aportar a todas las tareas asignadas, por ser también esta misión, una forma de defender la Patria.

Yedennis Padin Pérez, Secretaria General del Buró Extraterritorial de Tiendas CARIBE, enfatizó en la necesidad de potenciar estas acciones y expresó que los sindicalistas del ramo, responderán al llamado siempre que se les convoque, porque la Patria se defiende, y esta es una de las maneras más sanas de hacerlo, acotó.

Por su parte Leticia Pinillos Rodríguez, Comunicadora Institucional de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en la provincia, recalcó el papel que a la masa obrera le corresponde en tiempos difíciles y la importancia de apoyar las actividades que redundan en bienestar popular.

En áreas del cuerpo de guardia de la institución hospitalaria, la sala de alojamiento y en exteriores, se centró la jornada voluntaria.

“La CTC en Pinar del Río estará siempre a tono con los momentos que viva la nación, y en esta oportunidad, en un escenario de cambios y transformaciones, no faltará nuestro aporte y unidad sindical incondicionales a favor del desarrollo y la sostenibilidad, como garantes en defensa de la obra revolucionaria”. Así expresó Rubén Yoga Sixto, máximo representante del movimiento obrero pinareño.

Manos que se juntan por el bien común en vísperas del 22 Congreso de la CTC y en el año del centenario de Fidel.