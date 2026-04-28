Construcciones Govea: primera MIPYME privada reconocida como Vanguardia Nacional en Pinar del Río

En un hecho sin precedentes para la provincia, los trabajadores de la MIPYME privada Construcciones Govea recibieron la condición de Vanguardia Nacional, convirtiéndose en la primera empresa privada en alcanzar este reconocimiento en Pinar del Río.

Este colectivo inició hace 14 años como trabajadores por cuenta propia y, desde 2021, se consolidó como MIPYME. Su trayectoria se distingue por la laboriosidad y aportes constructivos en sectores estratégicos. Entre sus principales resultados sobresalen las obras vinculadas a la salud pública, con mantenimientos y restauraciones en salas de hemodiálisis, pediatría y casas de abuelos, así como proyectos en la agricultura, especialmente en el impulso a la actividad tabacalera.

Construcciones Povea mantiene más de 18 contratos con entidades estatales, incluyendo encadenamientos productivos con empresas de la construcción, lo que evidencia su capacidad de integración y aporte al desarrollo económico del territorio.

En el acto de reconocimiento, los trabajadores reafirmaron su compromiso con la nación a través de la iniciativa MiFirmaPorLaPatria, expresando su voluntad de defender la paz y la soberanía nacional frente a las amenazas de agresión del gobierno de los Estados Unidos.

En Pinar del Río, más del 50 % de los ingresos al presupuesto estatal provienen del sector no estatal, lo que subraya la importancia de estas formas de gestión en la economía cubana. El ejemplo de Construcciones Povea confirma que las MIPYMES privadas pueden ser protagonistas en el desarrollo social y económico del país.