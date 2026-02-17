Continúan en Pinar del Río acciones de preparación para la defensa

En el marco de las actividades de preparación combativa, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), realizó una visita a una de las Unidad de infantería en el territorio de la Región Militar de Pinar del Río.

El recorrido tuvo como objetivo principal constatar el dominio de las misiones a cumplir en tiempos de paz, así como los niveles de preparación y cohesión del personal y su efectividad para situaciones excepcionales.

López Miera se interesó especialmente por los ejercicios realizados en el ámbito de la evacuación de heridos y sus primeros auxilios, área fundamental para garantizar la seguridad y bienestar de los combatientes.

En la jornada, se llevaron a cabo demostraciones prácticas que incluyeron el uso y empleo de las comunicaciones, la artillería, las minas así como las diferentes armas de infantería.

Estas actividades evidencian la destreza adquirida por los soldados y subrayan la importancia de estar siempre listos para actuar ante cualquier eventualidad.

El General López Miera compartió valiosas experiencias desde su posición como ministro, enfatizando la necesidad de mantener altos estándares de preparación y cohesión dentro de las fuerzas armadas revolucionarias.

Con esta visita se permitió perfeccionar los hábitos y habilidades de los participantes y elevar el compromiso con las misiones asignadas, garantizando así una respuesta eficaz ante cualquier desafío que pudiera presentarse.