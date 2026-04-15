El feliz cumpleaños de Felo

El cumpleaños 69 de Felipe Pereda Acosta quizás fue el más feliz de su existencia.

Guajiro por naturaleza, Felo reunió allá, en el hoyo del Guamá, a la familia, los amigos y también a los integrantes de la Cooperativa de producción agropecuaria (ÇPA) Conrado Benítez, del municipio de Pinar del Río, para juntos celebrar no solo la vida sino también la entrega de un moderno tractor a la CPA, dedicada en lo fundamental a las producciones tabacalera y de cultivos varios y al quehacer forestal.

«Esa es la felicidad más grande que yo pueda tener, es algo grande para la cooperativa y para la comunidad porque estamos a 14 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río y todo se nos dificulta», subraya.

Foto: Alina López Ochoa

«Aquí no disponemos de transporte y ese equipo nos será muy útil no solo para preparar la tierra sino también para traer el oxígeno de los enfermos que lo necesitan y llevar las viandas al pueblo», agrega.

El nuevo tractor entregado a la cooperativa como parte del programa asumido por el Grupo empresarial Tabacuba para mejorar las condiciones de trabajo y vida de los hombres y mujeres vinculados al sector, reemplaza al único aparato que poseían con una obsolescencia de más de cuatro décadas.

«Tenemos que cuidarlo con esmero, con dedicación porque es muy importante para todos los que vivimos aquí en el hoyo del Guamá» dice Felo mientras con rostro resplandeciente, enciende el motor del moderno equipo.

«Esto es un sueño que te llena de felicidad» y la felicidad la comparte con la integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, y el jefe agrícola del Grupo empresarial Tabacuba, Osvaldo Santana Vera, quienes acudieron a la entrega del tractor a la cooperativa vueltabajera.

Foto: Alina López Ochoa

La estructura agrícola tiene un patrimonio de 150 hectáreas (ha) que abarca zonas montañosas donde abundan los bosques y llanos donde se asientan las producciones de alimentos y tabaco.

«El área dedicada al tabaco era de 15 ha pero la sequía nos golpea muchísimo. En esta campaña ocupamos solo 12 porque hemos tenido dificultades con los motores de riego y estos son suelos secanos», explica.»Pero la gente está estimulada por el pago que se hace en MLC a quienes cultivan tabaco de sol, algo que no teníamos por eso hay que guapear y trabajar duro», dice.

Hace cuatro años se jubiló pero los integrantes de la CPA y la comunidad impidieron se alejara de la dirección de la «Conrado Benítez», la cooperativa que Felo ama y que, asevera, volverá a brillar tal y como lo hizo en tiempos de esplendor.

Foto: Alina López Ochoa

La entrega por parte de Tabacuba de sistemas fotovoltaicos para facilitar el riego de las plantaciones se hará realidad a corto plazo y ello, confiesa Felo, eliminará muchos de los problemas que nos impone la carencia de combustible.

«Tenemos confianza que así será y solo nos quedará «guapear» para aportar más alimentos y más tabaco».

Y el rostro deja ver la esperanza que se anida en el corazón de los buenos.

El cumpleaños 69 del hombre que durante 17 años asume la presidencia de la CPA Conrado Benítez inscribe huellas de felicidad en el rostro y el alma del humilde campesino.