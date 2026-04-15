Siembras de granos y viandas prioridad para Pinar del Río en campaña de primavera

Las siembras de granos y viandas constituyen prioridad para la campaña de primavera de los cultivos varios, iniciada el pasado marzo y extendida hasta el próximo agosto.

Más de 36 000 hectáreas (ha) plantará Pinar del Río en el período, considerado el más difícil para la agricultura cubana dado el comportamiento de las variables meteorológicas.

Foto: Alina López Ochoa

Unas 18 187 ha se destinarán a las viandas, el arroz y el maíz que ocupará las áreas liberadas de tabaco con el propósito de diversificar la producción de alimentos y contribuir al mejoramiento de los suelos.

A las viandas se reservan más de 11 000 ha del total a sembrar con prioridad para la yuca y el boniato.

Con uno de los mayores programas de siembras primaverales del país, Pinar del Río supera en 3 000 ha las áreas cubiertas en similar período del año anterior de ahí que las alternativas afloren en los campos de la provincia dado el déficit de combustible e insumos en la nación.

Foto: Alina López Ochoa

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