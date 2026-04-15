Sigue enfrentamiento a incendios forestales en Pinar del Río

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río y del sistema de la Agricultura siguen el enfrentamiento a dos incendios forestales en la occidental provincia, de cara a su control.

El mayor de ellos, originado el viernes en la zona La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, ya ha afectado unas 540 hectáreas (ha) de bosques, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB.

En el área se mantienen alrededor de 160 efectivos forestales y guardabosques de Minas de Matahambre, Mantua y Viñales; así como de la empresa minera, todos los que continúan realizando trochas de contención con los equipos pesados para dar las contracandelas en la tarde- noche, explicó.

Durante ese horario los vientos se calman y bajan las temperaturas; por eso es cuando se ejecutan tales acciones, detalló.

También prosigue el reconocimiento del terreno por parte de guardabosques de experiencia en busca de los puntos débiles del siniestro, por ejemplo, ríos, arroyos y caminos, refirió Guerra Corrales.

Considerado de muy grandes proporciones, el incendio no ofrece peligro para asentamientos poblacionales y las labores de control se han dificultado -además- por la intensa sequía, el terreno montañoso y la presencia de material combustible ligero en el área, díganse maleza, pajón seco, guano, acícula de pino, entre otros.

Refirió que en el caso del siniestro desatado el pasado 13 de abril en la zona de La Güira, en el límite entre el municipio cabecera y San Juan y Martínez, ya ha dañado 60 hectáreas de pino y bosque semicaducifolio sobre suelo ácido.

Allí se ejecutan líneas de control en los dos frentes: El Encinal y Sumidero, este último perteneciente a Minas de Matahambre hacia donde ya se propagaron las llamas; aunque tampoco constituye un peligro para la población.

Asimismo, el equipo mecanizado hará trochas de contención para proceder a la contracandela en la tarde- noche, destacó el jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB.

Alrededor de 60 efectivos de entidades forestales y guardabosques de San Juan y Martínez, Pinar del Río y Sandino continúan en el área; además de voluntarios.

En lo que va de año se han reportado y extinguido otros 39 siniestros en la provincia; solo uno ha sido provocado por causas naturales, y el resto, por la negligencia humana.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias