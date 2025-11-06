La Unidad empresarial de base (UEB) arena Guane, ubicada en esa localidad vueltabajera y perteneciente a la Empresa Geominera de Pinar del Río, aporta hoy la materia prima necesaria para la elaboración de abate en Cuba.

Foto: Alina López Ochoa

La obtención de ese elemento para la elaboración del larvicida comienza con la extracción de la arena sílice de nuestros yacimientos que se distinguen por la calidad y pureza del grano, comenta Noel Martínez Lazo, director de esa UEB.

Tras la extracción realizamos el secado para eliminar las impurezas y entregar un producto inocuo para la salud, agrega.

Foto: Alina López Ochoa

El proceso inversionista de la instalación, iniciado el pasado año, limita disponer de mayores volúmenes de producción de materia prima al no funcionar la planta de lavado.

Aportamos de una a siete toneladas dado que el proceso de secado se realiza una y otra vez hasta que muestre los parámetros de calidad exigidos. Es una alternativa adoptada ante la urgencia del país de disponer del larvicida pero es un proceso atípico, lento y poco productivo, refiere Martínez Lazo.

Foto: Alina López Ochoa

Para finales de año está previsto concluir el programa inversionista de la UEB que sobrepasa los cinco millones de dólares y los 141 000 000 en pesos cubanos. Ello implicaría el incremento de la producción de la única planta que en Cuba aporta materia prima para la producción de abate.