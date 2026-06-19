Cuando el silencio también duele

Existen formas de violencia cuyas consecuencias van mucho más allá del momento en que ocurren. Son heridas que no siempre se observan a simple vista, pero que pueden acompañar a las personas durante gran parte de sus vidas. Entre ellas se encuentra la violencia sexual, una de las expresiones más crueles de vulneración de la dignidad humana.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos constituye una oportunidad para reflexionar sobre una realidad que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo y que deja profundas secuelas físicas, emocionales y sociales.

Lo más preocupante es que muchas víctimas enfrentan no solo el dolor provocado por la agresión, sino también el miedo, el silencio y, en ocasiones, la incomprensión de quienes las rodean. Por eso resulta tan importante promover el respeto, la sensibilidad y el acompañamiento a quienes han atravesado experiencias tan difíciles.

Desde Cuba, donde la paz constituye un principio defendido durante décadas, esta fecha también invita a reafirmar la importancia de proteger la integridad y los derechos de cada ser humano. Hablar de estos temas no significa mirar únicamente realidades lejanas, sino defender valores universales que deben estar presentes en cualquier sociedad.

Pienso que una de las mayores responsabilidades de nuestro tiempo es no acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. Detrás de cada historia existe una persona que merece ser escuchada, respetada y apoyada en su proceso de recuperación.

Más allá de la conmemoración, esta jornada recuerda la necesidad de seguir construyendo espacios donde prevalezcan la dignidad, la justicia y el respeto a la condición humana. Porque ninguna circunstancia puede justificar actos que dejan marcas tan profundas en la vida de las personas.