Anisleidis y Leyanis, dos oros que iluminaron Santo Domingo

La jornada del lunes en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se pintó de rojo, azul y blanco en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con dos oros que le pusieron voz de epopeya a Cuba.

Anisleidis Ochoa domó los 5 000 metros y Leyanis Pérez impuso su jerarquía en el triple salto, escoltada por la también cubana Liadagmis Povea, dueña de la plata. Fue una tarde de esas que parecen escritas para quedarse en la memoria, con dos historias distintas latiendo al mismo tiempo y un mismo final de bandera extendida.

Ochoa, “La Polaca”, corrió como corren las fondistas que ya aprendieron a leer la carrera con los ojos cerrados y el corazón despierto: siempre en el pelotón, siempre al acecho, siempre guardando un resto para el momento exacto en que la resistencia se vuelve filo.

La prueba tuvo ese aire de táctica paciente, de respiración contenida, de rivales que se miran sin mirarse, hasta que sonó la campana de la última vuelta y la cubana, de pronto, cambió de marcha para firmar un remate legendario en los metros finales y ganar con un crono de 16:57.67 minutos. En esa recta, donde el cuerpo duele y la voluntad manda, quedó la impresión de que ella no solo corría: iba abriendo camino para toda una historia que había esperado demasiado tiempo su hora.

Mientras la pista ardía con el desenlace de los 5 000, en el cajón de saltos Leyanis ya había empezado a inclinar el aire a su favor. La favorita no necesitó excesos ni ruido: le bastó un primer intento de 14.78 metros para dejar claro quién mandaba en la final, y luego sostuvo la supremacía con la serenidad de las campeonas que parecen competir desde una altura distinta.

Detrás, Povea fue creciendo intento tras intento hasta encontrar en el sexto su mejor despegue, 14.71 metros, suficiente para coronar el 1-2 cubano y confirmar que la sombra de Leyanis también sabe volar con grandeza.

En Ochoa hay una historia de regreso, de terquedad y de reencuentro con la fe competitiva, porque antes de este oro hubo una mujer que se alejó, una madre que la empujó con palabras simples y un entrenador que apostó por rescatar una fondista que todavía tenía fuego en los pulmones.

Por su parte, en Leyanis hay otra clase de fuerza: la de la figura que llega señalada por la condición de favorita, abanderada y campeona, pero que no pierde la elegancia ni la serenidad cuando la competencia intenta perturbarle el vuelo.

Una se hizo camino en la fatiga de la pista; la otra, en la geometría exacta del salto perfecto, y ambas llevaron consigo esa cubanía que no se aprende en ningún manual.

En esa coincidencia está el alma de esta historia. Ochoa salió de la carrera con la marca de las guerreras que no se doblan, y Leyanis con la tranquilidad majestuosa de las que parecen nacidas para que el estadio las mire despegar.

Entre ambas tejieron una misma jornada, una sola respiración colectiva que terminó en el gesto más cubano de todos: la bandera sobre los hombros, el abrazo largo, la certeza de que cuando Cuba triunfa así no solo suma medallas, sino también memoria, orgullo y una música que queda sonando mucho después del último aplauso.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias