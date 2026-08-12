Cuando la juventud encuentra su camino

Ser joven es vivir una etapa en la que casi todo parece posible. Es tiempo de descubrir capacidades, equivocarse, aprender, cambiar de rumbo y comenzar nuevamente. Pero también es una etapa en la que hacen falta oportunidades, confianza y personas capaces de acompañar sin imponer el camino.

Los jóvenes de hoy crecen en una realidad muy diferente a la de generaciones anteriores. Tienen acceso a nuevas herramientas, conocimientos y formas de comunicarse, pero también enfrentan incertidumbres y decisiones que pueden marcar su futuro. De ahí la importancia de escucharlos y comprender que sus inquietudes también forman parte de las transformaciones de nuestra sociedad.

No todos tienen los mismos sueños ni encuentran las mismas posibilidades para alcanzarlos. Algunos quieren estudiar, otros emprender, crear, investigar, dedicarse al arte, al deporte o encontrar su espacio en el mundo laboral. Lo importante es que puedan descubrir aquello que saben hacer y tengan la oportunidad de demostrarlo.

Acompañar a la juventud no significa resolverle cada dificultad. Significa ofrecerle herramientas, permitirle participar, confiar en sus capacidades y reconocer que también tiene mucho que aportar. Cuando un joven siente que su voz cuenta, es más fácil que convierta sus inquietudes en iniciativas y sus sueños en proyectos.

Hay una enorme fuerza en una generación que aprende, cuestiona y busca nuevas respuestas. Aprovecharla requiere abrir puertas y, sobre todo, comprender que el futuro no comienza mañana: se construye con los jóvenes que hoy están estudiando, trabajando, creando y tratando de encontrar su lugar.

Confiar en ellos es también confiar en la capacidad de una sociedad para renovarse.