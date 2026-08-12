Un agosto femenino

La designación de Pinar del Río como sede del acto nacional por el aniversario 66 de creada la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es el reconocimiento a las más de 327 mil vueltabajeras que integran la organización femenina en el territorio.

«Se han destacado en las esferas de la producción y los servicios y también en la defensa, el deporte y la cultura», reconoce Danivia Borges Machuat, secretaria general de la FMC en la provincia.

«Es significativa además la presencia juvenil en el Servicio Militar Voluntario Femenino y, sobre todo, en el día a día por la sobrevivencia en medio de un cerco imperial que pone a prueba la capacidad creativa de las cubanas», apuntó.

La organización se apresta a saludar la efeméride.

«El propio día 23, a las ocho de la mañana, nos reuniremos en el bloque 43 perteneciente al Consejo Popular Hermanos Cruz de la ciudad capital para juntas, festejar el cumpleaños de la FMC. Previamente recorreremos centros vanguardias nacionales y sedes de proyectos socio-culturales como el Patio de Ana la cubana.

«Pretendemos además, realizar un barrio debate «Por la patria» y visitar la finca «Paraíso del tabaco» que en el kilómetro siete de la carretera que conduce a San Juan y Martínez tiene la tutela de la productora María Elena Cabrera Cabrera», resalta Borges Machuat.

Tras más de dos décadas sin ocupar lugares cimeros en la emulación que organiza la FMC, obtener la sede por el festejo llena de orgullo a sus integrantes.

«Es orgullo porque a pesar del difícil escenario reinante en el país, no renunciamos al cumplimiento de nuestros deberes ni a saludar el amanecer con sonrisa y seguridad. Y es orgullo también porque coincide con el centenario del nacimiento de Fidel, creador junto a Vilma Espín Guillois de nuestra organización», indica.

La secretaria general de la organización femenina en Pinar del Río subrayó que en las últimas décadas la capacidad y el empoderamiento femenino también están reflejados en el hecho de que tres mujeres, María del Carmen Concepción González, Gladys Martínez Verdecia y Yamilé Ramos Cordero, han asumido la dirección de la provincia, que en esas ocasiones fue sede de la celebración nacional por los sucesos del Moncada.

«Ello es muestra de la fortaleza de nuestras mujeres», concluyó Borges Machuat.

Fundada el 23 de agosto de 1960 por sugerencia de Vilma Espín Guillois a Fidel Castro, la organización reúne a más de 4 300 000 mujeres en el país.

Su creación, a decir del Comandante en Jefe, fue el fruto de la «unificación de todos los sectores femeninos de la Revolución». Y agregaba entonces Fidel al dejarla creada:

«Es constituir una fuerza, una fuerza entusiasta, una fuerza numerosa, una fuerza grande y una fuerza decisiva para nuestra Revolución».

A 66 años de aquel acontecimiento, los agostos en Cuba siguen siendo femeninos.

Tomado de Radio Guamá