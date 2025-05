Cuba en la Federación de Rusia: viaje al alma de los amigos, y a las potencialidades más reales del beneficio mutuo 

«Esta fue una visita fructífera: fructífera en lo ideológico, en lo político, en la expresión de solidaridad, de apoyo a un país amigo, a un país hermano». De tal manera el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, valoró la experiencia vivida, en los primeros días de este mes de mayo, por una delegación cubana de alto nivel en la Federación de Rusia.

En el más reciente pódcast Desde la Presidencia, el Jefe de Estado habló en términos de una visita que resultó «fructífera en los intercambios que pudimos tener también con Presidentes, amigos de otros países»; y dijo que, «aunque el espíritu era de fiesta -porque lo es, y porque lo merece el pueblo que más vidas entregó para salvar a la humanidad del fascismo-, la delegación cubana fue también a rendir homenaje a ese pueblo, a confirmar de qué lado de la historia estamos, y a trabajar en la búsqueda y afianzamiento de relaciones mutuamente provechosas».

«Porque, tal como dijimos en numerosos intercambios, Cuba está en condiciones de aportar el resultado de sus avances en ciencia, tecnología, producción de medicamentos que resultan vitales hoy para el mundo. Y eso no nació de la nada, ni lo heredamos de la sociedad anterior -absolutamente dependiente de su vecino poderoso en esos campos-: se lo debemos precisamente al socialismo y a las históricas relaciones que se formaron entre la antigua URSS y Cuba, y que hoy se afianzan con la Federación de Rusia».

Al estrenarse mayo una delegación cubana -como explicó el dignatario en los primeros momentos del podcast- «viajó a la Federación de Rusia, respondiendo a una invitación del Presidente Vladimir Putin, para participar en la conmemoración del 80 aniversario de la Victoria sobre el Fascismo; pero, además, en esos días también se conmemoraba el 65 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestras naciones».

«Hoy queremos darle a nuestro pueblo -compartió Díaz-Canel las motivaciones- todos los detalles y resultados de este viaje, en el que estuvimos acompañados, entre otras compañeras y compañeros, por Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y por el compañero Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba».

Ese fue el inicio de un recuento que se remitió a las primeras horas de una importante travesía: Rumbo a Moscú, dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, «estuvimos dos días en San Petersburgo». Hizo referencia a ese primer destino como «antigua ciudad de Leningrado, Ciudad Héroe que resistió casi 900 días -estamos hablando de cerca de tres años- el cerco nazi que provocó una terrible hambruna y la muerte, por hambre y frío, a más de un millón de ciudadanos».

«Es por eso que Leningrado es todo un símbolo de la resistencia y la profunda vocación patriótica del pueblo ruso». El Presidente destacó que «con hambre, con frío, bajo las bombas la ciudad combatió y trabajó en la producción de sus propias armas y preservó los numerosos monumentos y obras de arte que distinguen a San Petersburgo entre las ciudades culturales de Europa y el mundo».

Una invitación del mandatario a Emilio Lozada para que diera sus impresiones sobre «este inicio del recorrido», fue el punto de partida para que el interlocutor expresara que ese comienzo «fue impactante para toda la delegación: San Petersburgo, antigua Leningrado, tiene un enorme valor cultural, una herencia cultural realmente significativa, y también tiene un profundo valor histórico, por todo lo que hizo Leningrado durante el bloqueo a esa ciudad, que contribuyó en buena medida al triunfo que después se alcanzó en la Gran Guerra Patria”.

Lozada enunció que, de no haber sido por la resistencia de los leningradenses, le hubiera sido todavía más difícil a la Unión Soviética haber vencido en la Segunda Guerra Mundial: «Ellos fueron un muro de contención contra la Alemania nazi, contra el fascismo alemán, y jugaron un papel decisivo en esta guerra». El dirigente partidista subrayó la trascendencia de haber rendido homenaje, allí, a los héroes del bloqueo de Leningrado; de haber rendido homenaje también a los cubanos que participaron en esa guerra, defendiendo las trincheras contra los alemanes.

«Fue realmente significativo e importante para todos nosotros», comentó sobre la experiencia. Y recalcó: «Haber podido estar allí, donde se enfrentó el yugo fascista, fue para nosotros una cosa muy emblemática, muy simbólica, muy por encima de todas las expectativas. Era obligatorio estar presente, antes de haber ido a Moscú, en Leningrado, en San Petersburgo, para rendirle homenaje a ese gran pueblo que, de tres millones de personas que había allí en ese momento (de la resistencia), quedaron solamente 650 mil».

Foto: Estudios Revolución

Emilio Lozada reflexionó que se trata de un pueblo que, a pesar «de esa situación tan compleja, no perdió el valor espiritual, no perdió el valor cultural»: El Museo Hermitage -ejemplificó- nunca se cerró en aquellos ochocientos y tantos días de bloqueo; los espectáculos culturales se mantuvieron a partir de las cinco de la tarde, y ya sobre las siete se producía el toque de queda, «pero se mantenía ese espíritu vivo, de resistencia no solo en lo militar, no solo en lo humano, sino también en lo espiritual».

Cuando uno visita Leningrado, cuando visita San Petersburgo, se le afianza -resaltó el Presidente Díaz-Canel- «la convicción, que hemos defendido también y que manifestamos en este recorrido, de lo necesario que es conocer esa historia, para poder defendernos y argumentar, desde nuestras visiones, la verdadera historia, la verdadera realidad que hay sobre quién definió la victoria sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria».

Lo dijo porque, «en tiempos como estos, en que (desde Occidente) se trata de reinterpretar la historia, de reescribirla con un revisionismo y un chovinismo tremendos”, la defensa de la memoria histórica adquiere un valor indudable.

Sobre el tránsito por instituciones de la bella ciudad, Díaz-Canel Bermúdez pidió al titular Oscar Pérez-Oliva Fraga volver a ese momento que “permitió también actualizar programas de cooperación en varios temas, en particular los vinculados a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos».

Al respecto, el ministro comentó que la ciudad de San Petersburgo, «además de su rica historia, es un centro económico fundamental en la Federación de Rusia». Y afirmó que hubo oportunidad de recibir una exhaustiva explicación en tres empresas vinculadas con la industria biofarmacéutica: «En estas empresas, dijo, pudimos constatar las potencialidades de cooperación que existen con BioCubaFarma, en el ámbito de la industria biofarmacéutica, básicamente para el codesarrollo conjunto de productos».

El titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera comentó que las empresas visitadas en San Petersburgo «tienen algunos productos ya registrados en Cuba, han avanzado en las conversaciones con algunas entidades de BioCubaFarma para iniciar su comercialización». Fraga hizo referencia a que también «se intercambió sobre las posibilidades de que Cuba sirva como puente para la introducción de estos productos en la región de América Latina y el Caribe».

En su recuento, el ministro habló sobre la oportunidad que tuvo la delegación de alto nivel de «visitar un centro tecnológico, la Empresa Rosseti, dedicado a transmisión de energía». Tal como él explicó desde el pódcast, se trata de una empresa que tiene la administración, la gestión de una parte importante de las redes eléctricas de la Federación de Rusia: «Allí pudimos comprobar cómo ellos atienden estas redes empleando modernas tecnologías, tienen también sistemas de ciberseguridad, utilizan sistemas modernos para gestionar, incluso inspeccionar a distancia el funcionamiento de las redes eléctricas, midiendo los parámetros de temperatura y otros que caracterizan el buen funcionamiento de estas redes».

«Hay que decir -añadió- que esta empresa ya tiene cooperación y relaciones con la Unión Eléctrica de nuestro país. De hecho, hicieron un levantamiento, una caracterización de nuestro Sistema Electroenergético Nacional, y se vienen desarrollando conversaciones”.

“Creo que lo positivo de esta experiencia de haber visitado estas entidades, en que usted y la delegación estuvieron acompañados por el Gobernador de San Petersburgo -muestra de la prioridad que las autoridades dieron a la visita-, es precisamente avanzar en los trabajos conjuntos en ambos sectores, a fin de potenciar las relaciones -en este caso de BioCubaFarma y la Unión Eléctrica- con la contraparte rusa».

Foto: Estudios Revolución

Los frutos de la visita a San Petersburgo

Al resumir qué se deriva como útil del paso por San Petersburgo, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez hizo énfasis en que la visita formó parte de la continuidad que Cuba quiso dar a la visita que el Gobernador de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, realizó a la Isla en noviembre del pasado año.

El Jefe de Estado resaltó que, entre los hitos que tiene la visita a San Petersburgo, está haber hecho un tributo sentido en el Memorial a las víctimas, a los soldados caídos, a cubanos como los hermanos Aldo y Jorge Vivó, Enrique Vilar: «Según las personas que nos explicaron, este es el cementerio más grande, que existe en el mundo, de víctimas como consecuencia de una guerra. Y hay que decir que es un lugar muy entrañable para todos los ciudadanos de San Petersburgo».

Sobre lo anterior, el dignatario apuntó que “no hay familia en San Petersburgo que no tenga al menos un miembro de su familia enterrado en ese lugar. Y yo creo que cuando una delegación cubana visita un país, y también en el rol en que vaya esa delegación a cumplir la función que cumpla, se detiene un momento a rendir homenaje a la historia de ese país, de ese pueblo, a respetar sus tradiciones; y eso también provoca un sentimiento de admiración y sobre todo de respeto hacia los visitantes, porque ven que los visitantes están respetando también la historia y la cultura del país que los está acogiendo”.

Foto: Estudios Revolución

El mandatario expresó que, por otra parte, «vimos las potencialidades que existen en el intercambio con empresas del sector biotecnológico-farmacéutico, y del energético en San Petersburgo». Resaltó que vieron esas potencialidades, pero que «también vimos las nuestras, porque al ver el nivel de las plantas biotecnológicas de San Petersburgo, que son plantas robustas, también las comparamos con las plantas nuestras y vimos que tecnológicamente no estamos atrás, para nada, en la industria farmacéutica cubana, y que aquí se abre un campo de cooperación y también de negocios mutuamente beneficiosos».

Al volver sobre todo lo hecho, el Jefe de Estado recordó que se sostuvieron conversaciones oficiales con el Gobierno de la importante ciudad; «y en esas conversaciones el Gobernador -que además de su hospitalidad también es una persona muy activa en las relaciones entre nuestros países- planteó que aspiraba a que profundizáramos en la cooperación en oncología, cardiología y pediatría, pidió también apoyo para la rehabilitación de niños y adultos rusos en Cuba, explicó la voluntad que ellos tienen, la disposición y el trabajo que están haciendo para identificar empresas de San Petersburgo que puedan cooperar y realizar inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel».

«Hicimos un pase también a la marcha de los acuerdos de proyectos de intercambio, que él desarrolló y firmó con las provincias de La Habana y Santiago de Cuba, en su visita en noviembre del pasado año», expresó Díaz-Canel, quien hizo también referencia a lo que el Gobernador «tiene previsto realizar con la provincia de Matanzas y un distrito de San Petersburgo».

Hay además, apuntó el mandatario, proyectos de colaboración -en ramas de la tecnología de la información- para la ciudad de Santiago de Cuba; y hay una entidad de San Petersburgo que pretende participar en el programa Varadero digital, que es un programa de llevar a Varadero como ciudad inteligente, que se está desarrollando de conjunto con las instituciones del Turismo, el Parque Tecnológico de la Universidad de Matanzas, y otras entidades cubanas.

Díaz-Canel Bermúdez dijo que «hay un importante proyecto de intercambio educacional, mediante el cual se van a formar estudiantes de la enseñanza técnico profesional cubana»; detalló que ya están los primeros diez expedientes que van hacia cursos en San Petersburgo, y que también hay un programa de formación de profesores cubanos, de enseñanza técnico profesional, en esa ciudad.

Desde el pódcast pudo saberse que, a partir de una invitación del Gobernador, jóvenes cubanos participarán en el campamento de verano de Zerkalny, y en el Festival Juvenil Velas Escarlatas. Igualmente, el Presidente comentó sobre «la inauguración de un centro de Idioma Ruso, entre la Universidad Tecnológica Pedro I, y la Universidad Tecnológica de La Habana». El mandatario destacó que los amigos de la emblemática ciudad reconocen mucho el intercambio cultural que se ha producido en los últimos años, al tiempo de que ofrecen particular relevancia a la participación de la Isla en el Foro Económico de San Petersburgo.

Foto: Estudios Revolución

Moscú

«De San Petersburgo volamos a Moscú; llegamos a Moscú e inmediatamente que llegamos quedamos gratamente impresionados por lo engalanada que estaba esa ciudad para la celebración del 80 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria”. Así se refirió el Presidente Díaz-Canel al segundo destino de la travesía; y al respecto, destacó:

“Fuimos recibidos en el Kremlin por el Presidente Vladimir Putin, sus ministros; asistimos a todas las actividades relacionadas con el 80 aniversario de la Victoria, y celebramos juntos los 65 del restablecimiento de relaciones entre nuestros países».

«También hicimos un tiempo, por la solicitud y la gentileza del equipo de Rusia Today (RT), para dar nuestras impresiones sobre estos acontecimientos”.

Al ofrecer sus consideraciones sobre la celebración de las dos importantes fechas, el compañero Emilio Lozada afirmó que el 65 aniversario del restablecimiento de las relaciones se celebró en ese ambiente festivo por el 80 aniversario de la victoria, en un momento en que “se trata de quitar valor, de quitar efecto al papel jugado por la Unión Soviética no solo en salvarse a sí misma sino también en salvar a toda la humanidad».

«Estar allí en ese 80 aniversario un día antes, celebrando el 65 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 8 de mayo de 1960, que fue una etapa nueva en las relaciones entre Cuba y la entonces Unión Soviética, (…) que las autoridades rusas le hayan dedicado un espacio a esa conmemoración, en medio de todas las visitas que tenían, recibiendo a una treintena de jefes de Estado, a cientos de invitados internacionales que asistieron, a ministros de defensa de muchos países, (…) es una cosa de mucho valor».

Lozada recordó que son relaciones a las cuales Fidel dio vida con su visita histórica, de 38 días, en el año 1963. No pasó por alto que después el General de Ejército Raúl Castro Ruz, muy querido allí, visitó muchas veces la Unión Soviética y que después hizo tres visitas históricas a Rusia; y que luego el Presidente Díaz-Canel ha venido realizando visitas, desde el año 2018, a la Federación de Rusia.

Son relaciones -valoró el Presidente cubano- «que han superado los desafíos del tiempo, y también son relaciones que han compartido emociones, programas, proyectos, historia, cultura, convicciones».

Foto: Estudios Revolución

El significado de la Gran Guerra Patria

Sobre la significación que tuvo para el mundo la Victoria en la Gran Guerra Patria, Emilio Lozada argumentó en Desde la Presidencia, que Rusia fue el país que más seres humanos perdió -27 millones-. Y subrayó que la confluencia en Moscú para celebrar los 80 años de la victoria sobre el fascismo, es una demostración de que sí se considera ese hecho, el de la guerra, como «de profundo valor histórico».

Emilio Lozada afirmó que «si no hubiera sido por la Unión Soviética, no estaríamos hoy aquí; o estaría comandando este mundo un fascismo acérrimo, que intenta reverdecer laureles, que intenta presentarse nuevamente con otras caras y otras formas». La victoria en la Gran Guerra Patria, dijo, tiene un altísimo significado, no solo para los rusos, no solo para los soviéticos, no solo para los pueblos sino también para toda la humanidad que se salvó de ese fascismo, y que tiene que reinventarse todos los días para seguir salvándose de ese fascismo.

El dirigente partidista destacó que en los festejos resultó «relevante la presencia de las nuevas generaciones de Rusia». E hizo referencia a «una marcha que ellos han construido en los últimos años, que se llama Regimiento Inmortal, donde las nuevas generaciones portan los retratos de sus bisabuelos, de sus abuelos que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial y que cayeron combatiendo o que después ya fallecieron».

Y yo creo -añadió- que también era muy relevante la presencia allí del Sur Global, de Cuba por supuesto, que no podía estar en otro lugar que en la Plaza Roja ese 9 de mayo; pero también de Venezuela, de Brasil -con los Presidentes Maduro y Lula-, de los países africanos…: “porque, como quiera que sea, la victoria de la Gran Guerra Patria fue también lo que abrió el camino a la independencia de la mayoría de los países africanos”.

Díaz-Canel Bermúdez destacó, por su parte, el respeto y el tributo a los veteranos, esos que estaban presentes, en particular en la tribuna, al lado de los principales dirigentes de la Federación de Rusia, y entre los visitantes: «Nosotros tuvimos la oportunidad de estar sentados cerca de varios de ellos, y cuando se dieron cuenta de que éramos representantes de Cuba, el diálogo que se estableció y los saludos emotivos fueron una expresión que uno no olvida».

Un intenso trabajo precedente

«Hoy podemos decir que el Gobierno ruso conoce y está sensibilizado con la situación de Cuba, y nuestro diálogo fluyó en torno a ese tema en particular», expresó el Jefe de Estado, quien hizo alusión a unas declaraciones que el vicepresidente del gobierno ruso, Dimitri Chernyshenko, diera «al equipo de prensa que nos acompañó”. Sobre lo dicho por el entrevistado, Díaz-Canel apuntó que “han levantado muchas expectativas positivas y que realmente son altas, pero que hay que ponerlas en contexto y explicarlas bien porque, como el propio Chernyshenko comentó, no existen los milagros, y está la voluntad política, está el deseo, está el compromiso, pero todo esto demanda tiempo y trabajo».

«Incluso una parte de los resultados a los que hemos llegado en estas conversaciones, tiene que ver con los últimos ocho años, en que ha existido un trabajo intenso de diseño, de meditación, de reflexión, de encontrar caminos, de encontrar modelos de negocios que de verdad sean factibles y mutuamente beneficiosos».

En lo referente al tema, el ministro Fraga enunció que «desde hace varios años se viene trabajando de manera intensa, entre ambos países, en función de elevar el nivel de las relaciones económicas, de cooperación, de inversiones, al mismo nivel que se encuentran las relaciones políticas».

«En el año 2023 se suscribieron cuatro documentos fundamentales, que crean las bases para el desarrollo de esta cooperación de manera más intensiva; y me refiero en particular al Convenio Marco para el desarrollo de las inversiones de empresas rusas en nuestro país, que tiene también una Hoja de Ruta para su implementación, la Agenda Económica Bilateral, y un plan al que se refirió el vicepresidente Chernyshenko en su intervención, que se le llama Plan de las Líneas Clave de la Cooperación Ruso-Cubana hasta el año 2030».

El titular dijo que, “sobre la base de estos documentos, se ha venido trabajando en la identificación de proyectos conjuntos a desarrollar fundamentalmente en nuestro país, por empresas rusas. La información que ofrece Chernyshenko, precisamente, da respuesta a un problema que estábamos enfrentando en esa construcción de proyectos, que es que las tasas de interés del Banco de Rusia en estos momentos son elevadas, a partir de la propia situación que presenta el país de sanciones, y de que ha tenido también que adoptar medidas importantes para mantener el crecimiento de la economía; y en estos momentos las tasas de interés están en el entorno del 21 por ciento”.

El Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba expresó que “la decisión informada por el Presidente Putin en el encuentro que sostuvimos, fue precisamente que el Gobierno ruso va aplicar un procedimiento especial, en el que van a subsidiar parte de esa tasa de interés, para que las empresas rusas que inviertan en Cuba en proyectos de interés común, puedan aplicar un cinco por ciento a los préstamos que reciban para esas inversiones”.

«A partir de esa decisión, los proyectos conjuntos que están identificados tienen un monto estimado de mil millones de dólares; y a partir de ahí se dice que estos proyectos, con esta decisión, pueden comenzar a implementarse. Ahora el propósito fundamental es que nosotros seamos ágiles, ambas partes, en la implementación, en la creación de esas empresas, que están enmarcadas en sectores clave como el sector energético, el sector del transporte, el turismo, el comercio, la agroindustria azucarera, también en la agricultura».

«Es decir, hay una amplia gama de sectores, en los que existen potencialidades, y yo creo que hay que apuntar un concepto que usted le planeó de manera enfática al Presidente Putin: que nosotros no somos una carga para la Federación de Rusia; nosotros vamos a desarrollar acciones conjuntas, de beneficio mutuo, que sean sostenibles en el tiempo y que no incrementen los niveles de la deuda que hoy tenemos con la Federación de Rusia, que además, dicho sea de paso, todas estas acciones que se han realizado en los últimos años permitieron reordenar esa deuda y establecer puntos de partida para continuar una relación económica fluida».

«Y también yo creo que, primero el Presidente Putin mostró un dominio total de la situación de nuestro país, de todos los proyectos conjuntos que estamos desarrollando; incluso manifestó algunas ideas que pudieran evaluarse o aplicarse en función de mejorar las condiciones. Creo que también patentizó la voluntad de las autoridades rusas de continuar cooperando con nuestro país en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo cual han venido haciendo de diferentes maneras, otorgando créditos puntuales para el suministro de combustible y otros productos, también a través de donativos, de componentes para las termoeléctricas, de tecnología rusa, para el SEN, y otras acciones de carácter general».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba resaltó el valor de ese gesto amigo como el de «de buscar un mecanismo viable en materia de tasas de interés para las empresas rusas que inviertan en proyectos en Cuba, en medio de la situación que también enfrenta la Federación de Rusia». Dijo que eso “demuestra la voluntad y la disposición que hay para trabajar de conjunto con Cuba”.

Foto: Estudios Revolución

Dos fechas, dos connotaciones

Desde el espacio del pódcast, Díaz-Canel Bermúdez quiso “agregar algo sobre la trascendencia de las dos celebraciones a las que acudimos: en primer lugar, la del 65 aniversario de las relaciones, porque a pesar de la tensión que lógicamente genera una celebración de la envergadura de ese 80 aniversario, con alrededor de 30 presidentes o primeros ministros de varios continentes, el Gobierno encontró un espacio para nuestro acto”, para todos los encuentros sostenidos.

El mandatario hizo referencia al encuentro con todo el ejecutivo que acompañó a Putin en las conversaciones oficiales, «lo cual confirma el excelente estado de esas relaciones. O sea, hemos celebrado un 65 aniversario del restablecimiento de relaciones, en medio de una situación donde esas relaciones están renovadas, están incrementadas, están fortalecidas, y abren nuevas perspectivas».

«Pero allí también tuvimos la oportunidad de compartir con líderes mundiales como el Secretario General del Partido Comunista de China, Presidente de ese país, Xi Jinping; con nuestro hermano Maduro, Presidente de Venezuela; con el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; con el Presidente Lula de Brasil; con los líderes de la Unión Económica Euroasiática; y con otros inviados internacionales»

Del encuentro con el Presidente Putin

Sobre las conversaciones oficiales sostenidas con el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, valoró Díaz-Canel Bermúdez: «Lo primero que destaca es lo que aquí hemos comentado y hemos compartido todos los miembros de la delegación: sensibilidad, conocimiento preciso, comprensión de la situación de Cuba, y sobre todo la voluntad y la disposición de trabajar de conjunto, y de ayudar».

«Se manifestó el alto nivel de diálogo político que existe entre nuestros Gobiernos. Compartimos, como criterio, que es necesario un orden económico internacional más justo, multipolar, sin sanciones, sin imposiciones, sin hegemonías, y sin chantajes».

«Hay que destacar el apoyo firme de Rusia para nuestra presencia y el posible aporte y desarrollo de Cuba en los BRICS y en la Unión Económica Euroasiática. Hay una frase de Putin que es a lo que le tenemos que poner pensamiento para trabajar precisamente con la oportunidad, con las urgencias y la eficiencia de la que hablaba Oscar».

«Es que Putin dijo: lo principal en este momento es el incremento de las relaciones económico-comerciales, para que estén al nivel de las excelentes relaciones políticas que hoy disfrutamos».

En otro momento de su reflexión, comentó el Jefe de Estado: «Hay un reconocimiento de Cuba como un socio confiable, con capacidad de cumplir sus compromisos y obligaciones financieras. Se reconoce que existen firmados todos los documentos y la base legal que garantiza la voluntad y la disposición confirmada del empresariado ruso, para poder invertir en Cuba».

«Se manifestó el apoyo en la reparación de los bloques energéticos e instalación de parques fotovoltaicos, continuar el proceso de modernización de Antillana de Acero. Se reconoce ya el resultado que han tenido los primeros lotes de ensamblado de autos rusos en Cuba -que se van a ampliar a más de 300 en este año-; la creación de la empresa mixta de servicio de taxis Moskvich en La Habana; la donación de diez autos por el Alcalde de Moscú, destinados a programas sociales; la decisión de Rusia de seguir adoptando medidas de apoyo a Cuba, como el otorgamiento de financiamiento y donativos de medicamentos, combustibles, partes, piezas y agregados destinados a mejorar la situación del Sistema Electroenergético Nacional».

«Y lo más importante: la convicción que tenemos de ambas partes de que hay que buscar modelos de negocios empresariales de carácter integral, con esquemas revolventes, que garanticen beneficio mutuo y retorno de la inversión, que son los que verdaderamente garantizan sostenibilidad en los proyectos y nos permiten avanzar con pasos seguros».

«Hay un propuesta de brindar asistencia en temas de administración tributaria y tesorería, sobre todo de capacitación, y de asimilación de sistemas desarrollados por la Federación de Rusia, que son muy eficientes; la reafirmación del avance en la colaboración en materia del turismo, y reconociendo los potenciales crecimientos que va teniendo el turismo ruso en Cuba; la ratificación del programa de cien becas de educación superior, que ofrece Rusia a Cuba anualmente, que nos permiten pasar a un grupo de estudiantes por cursos regulares de carreras pero también por cursos de especialidades, cursos de maestría, incluso doctorados en centros que tienen mucha robustez en la preparación profesional».

Igualmente el mandatario hizo referencia a «la satisfacción por la apertura de una filial de la Universidad Federal del Sur en Cuba; los intercambios culturales y artísticos; las muestras del cine ruso y cubano, que se van a desarrollar en ambos países; y la participación de Cuba -que es una solicitud que hizo el Presidente Putin- en el Festival de Intervisión».

Foto: Estudios Revolución

La amistad entre China y Cuba es de hierro

«También tuvimos la oportunidad de dialogar en esta visita -dijo el Presidente Díaz-Canel- con el Secretario General del Partido Comunista y Presidente de China, compañero Xi Jinping, que también mostró una sensibilidad, una comprensión de la compleja situación económica que atraviesa nuestro país, y la disposición de ayudar en la medida de las posibilidades de China».

«Una vez más se puso de manifiesto -y así lo expresó el Presidente Xi Jinping- que la amistad entre China y Cuba es de hierro».

El mandatario enunció que «precisamente en la última etapa del año vamos a conmemorar el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Cuba siempre ha sentido el honor y la satisfacción de que fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la República Popular China. Y por lo tanto, esto es una motivación política y es una oportunidad para promover la cooperación y la confianza en la que están basadas nuestras relaciones, como un sello distintivo».

«Y hay que decir que en estos momentos estamos viviendo una etapa nueva en estas relaciones, cuando estamos construyendo de conjunto una Comunidad de Futuro Compartido, a partir de la iniciativa propuesta por el Secretario General del Partido Comunista de China en noviembre del 2022”.

“Aquí nos unen la defensa del multilateralismo también, la paz, y los principios del derecho internacional en nuestro diálogo político. Hay que reconocer la participación del empresariado chino en proyectos para la producción de alimentos, la energía, y las comunicaciones y la ciberseguridad; el respaldo que nosotros damos a las iniciativas de desarrollo global, y seguridad global; la cooperación que mantenemos en Inteligencia Artificial, biotecnología, turismo, cultura, y educación superior”.

El Presidente cubano quiso “reconocer los paquetes de ayuda de emergencia integral de China, y la continuidad del apoyo manifestado por el Presidente Xi Jinping en nuevas partidas de asistencia en energía y alimentos; el avance que hemos tenido en el reordenamiento de la deuda gubernamental, y cómo vamos avanzando ya también en la deuda bancaria y la asegurada; las oportunidades que se abren en el turismo, en el transporte y la industria biofarmacéutica, también con un enfoque autosostenible, con el sistema de negocios empresariales que garanticen también el retorno de las inversiones».

Con razón, al poner una mirada integral a todo lo hecho en los primeros días de mayo, durante la visita a la Federación de Rusia, el Jefe de Estado expresó que no se trató de un paseo: fue, sin dudas, un viaje a la memoria, al respeto, a las tradiciones de los amigos, y un viaje a las potencialidades más reales, desde las cuales consolidar vínculos de cooperación y solidaridad, esos que tanto necesita el mundo de hoy.