Cuba no está sola, dicen amigos solidarios 

Cuba no está sola, vamos a caminar siempre codo a codo con ustedes, aseveró Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de Pastores por la Paz y una de las asistentes al acto central por el 26 de julio, en Pinar del Río.

Este país es un ejemplo para el mundo; resulta monumental lo que ha hecho, no solo por los proyectos que apuestan por la vida aquí sino la solidaridad con el mundo, al graduar tantos estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, incluyendo más de 250 norteamericanos, apuntó en la Plaza de la Revolución de esta urbe.

Ha tenido la capacidad de enviar médicos a no pocas naciones en los momentos cruciales, donde no ha habido atención sanitaria, incluso en lugares distantes, destacó de la Cruz, al frente de un grupo con amplio historial de hermandad con la mayor de las Antillas.

Somos la continuidad de un legado que nos dejó el reverendo Lucius Walker, de trabajo colaborativo con Fidel Castro y la Revolución Cubana, a través de esos jóvenes que han venido a estudiar; pero también de vínculo con las diferentes organizaciones, refirió.

Tenemos una responsabilidad histórica y moral con el pueblo cubano, porque nuestro gobierno los asedia constantemente- enfatizó- y la solidaridad y el humanismo son principios imprescindible como seres humanos.

Y hay que devolverle a este país todo el amor que le ha dado al mundo, apuntó emocionada.

La estadounidense Patricia Loftman, de Carlota’s Worried, dice admirar al pueblo cubano, que es símbolo de resistencia, y por eso participó en las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional.

Es mi quinta vez aquí y cada vez que vengo me nutro de muchas cosas lindas, aseveró quien reside en Nueva York.

El gobierno de Estados Unidos no respeta la voluntad del pueblo norteamericano, sus sentimientos; y hoy más que nunca debemos apoyar a Cuba, añadió.

De muchas formas esta tierra ha logrado compartir lo que tiene y no lo que le sobra, señaló Loftman.

Ambas participaron el sábado, junto a otros amigos, en el tradicional encuentro de solidaridad con la nación caribeña a propósito del aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

(Tomada de la Agencia Cubana de Noticias)