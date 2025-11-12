Cuba avanza en los preparativos para el Censo de Población y Viviendas, previsto para el próximo año, en medio de un contexto demográfico marcado por desafíos complejos.

El Censo de Población y Viviendas, a cargo de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), es considerado esencial para la planificación nacional y la toma de decisiones gubernamentales.

Especialistas de la ONEI destacan que el censo permitirá conocer con mayor precisión la estructura de la sociedad cubana, sus dinámicas poblacionales y las condiciones habitacionales del país.

Esta información será clave para diseñar políticas públicas más efectivas, especialmente en áreas como salud, educación, empleo y servicios sociales.

Temas como el envejecimiento poblacional, la migración interna y externa, y la baja natalidad configuran un escenario territorial complejo.

El censo también busca fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades reales de la población, optimizar recursos y proyectar el desarrollo territorial con mayor equidad.

Su realización será un paso estratégico hacia una Cuba más informada, planificada y preparada para enfrentar los retos del futuro.