Midalys Roque Carbo: Una vida dedicada al cuidado de su comunidad

Desde que era una niña, Midalys Roque Carbo no imaginaba otro futuro que no fuera el de ser enfermera. Ese sueño de la infancia se hizo realidad y hoy acumula ya 34 años de experiencia en una profesión que define su identidad.

Sus primeros pasos en el mundo de la salud los dio en su natal municipio de San Luis, trabajando en la atención primaria. Fue allí donde aprendió la base de su labor: el contacto directo con las personas y la importancia de la prevención en los barrios. Sin embargo, su historia profesional está estrechamente ligada al Consultorio Médico # 90 del Policlínico Raúl Sánchez, donde ha trabajado de manera ininterrumpida durante los últimos 24 años.

Para Midalys, el trabajo no se limita a cumplir un horario o realizar procedimientos médicos. Lo más gratificante de su carrera ha sido la posibilidad de sentirse útil para la población. Con el paso de las décadas, ha dejado de ver a sus pacientes como extraños para considerarlos parte de su propia familia. Esa cercanía es la que le da sentido a su esfuerzo diario.

A las puertas de la jubilación, Midalys confiesa que este es el momento más difícil de su trayectoria. La idea de retirarse le resulta compleja porque, para ella, es casi imposible separar su vida personal de la profesional. Al vivir en la misma comunidad donde trabaja, su labor no termina cuando cierra la puerta del consultorio.

Como ella misma explica: “Vivir entre la población con la que trabajo implica estar de día, noche y madrugada, pero es eso lo que me hace sentirme humana y útil para mis pacientes, mis vecinos , mi familia”. Esa disponibilidad constante, lejos de ser una carga, es lo que le ha permitido ganarse el respeto y el cariño de todos los que la rodean.

En este Día Internacional de la Enfermería, la historia de Midalys Roque Carbo es un ejemplo de constancia en la atención primaria y de un compromiso que va mucho más allá del deber laboral. Es la historia de una mujer que cumplió su sueño de niña y que, tras más de tres décadas, sigue encontrando en el servicio a los demás su mayor recompensa.

Gracias Midalys , por recordarnos que la enfermería no es solo una ciencia , sino el arte más puro de cuidar la vida !

¡Felicidades a todos los enfermeros !