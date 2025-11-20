Una delegación del Consejo Científico de los Órganos Centrales del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Vu Thanh Mai, jefe adjunto de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de su Comité Central visita este jueves la provincia de Pinar del Río.

La delegación asiática fue recibida en la sede del Partido Provincial por la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero, el Vicepresidente Eumelín González Sánchez y otras autoridades gubernamentales y políticas en la provincia.

Foto: Amanda Acosta Arce

Durante el encuentro, Ramos Cordero agradeció la visita y el apoyo solidario brindado por la delegación a los damnificados del huracán Melissa que azotó el Oriente del país el pasado 28 de octubre.

En el encuentro los visitantes recibieron una actualización de la situación que presenta la más occidental de las provincias de Cuba en sectores como la economía, la educación, la seguridad social y la salud.

Foto: Periódico Guerrillero

Este intercambio reafirma la hermandad forjada por Fidel Castro y Ho Chi Minh, y la voluntad de ambos pueblos de seguir estrechando vínculos de solidaridad y cooperación.

El programa de la jornada incluye una visita a la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, un recorrido por áreas de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco Hermanos Saíz de San Juan y Martínez y a la Empresa Agroindustrial de Granos Eaig Los Palacios.