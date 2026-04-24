Emblemática industria La Conchita, Vanguardia Nacional

Por octava ocasión consecutiva, la empresa de conservas de vegetales La Conchita, emblemática industria de Pinar del Río, obtuvo hoy la condición de Vanguardia Nacional, resultado que habla en favor del esfuerzo y constancia de su colectivo por seguir impulsando una marca que es líder a nivel mundial.

Con alrededor de 25 clientes internacionales, el calendario pasado lograron exportar más de 70 mil dólares, sobre todo a partir de productos como las pastas de frutas, salsas y mermeladas a mercados de Europa, principalmente.

Aquí los 350 trabajadores constituyen la principal fortaleza, aseguró Jesús González Arronte, director general de la entidad, que cuenta con cinco fábricas productivas y un área de etiquetado.

En acto presidido por Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primera secretaria de esa organización política en la provincia, recibieron el reconocimiento que resalta el cumplimiento con eficiencia y eficacia de todos los indicadores económicos, su aporte social y estatal y mantener de forma sostenida el funcionamiento sindical.

Nos encontramos ahora en la zafra de tomate, y se han molido ya mil 210 toneladas, destacó.

Esa industria no se encuentra exenta de limitaciones asociadas a la crisis energética que vive el país, arreciada por el bloqueo de Estados Unidos, pero busca alternativas para no detener sus líneas productivas y completar sus encargos.

Trabajamos en diferentes horarios, y cuando no tenemos energía hacemos producciones alternativas que se ven en diferentes mercados nacionales: pastas de ajo y cebolla, salsa para pizzas, salsa para pastas, vinagre, vino seco y néctares, entre otros, dijo.

González Arronte añadió que un contrato de producción cooperada, de cara a la exportación de frutas frescas con un cliente español, les garantizará sistemas fotovoltaicos para las dos líneas principales, así como determinados recursos de los cuales hoy carecen.

También proyectamos este año la diversificación de la venta al mercado internacional con papa en encurtido y chicharrita de plátano, producciones que comenzarán próximamente, precisó.

Además, la exportación del néctar Taoro una vez reinicie su producción en la fábrica de Holguín, teniendo en cuenta que pertenecemos al mismo sector, dijo.

La Conchita es una empresa importadora- exportadora por lo que vemos la posibilidad de exportar otros renglones de la provincia como carbón, miel, guayabita del Pinar y ron, en pos de su posicionamiento, refirió.

Durante el acto varios trabajadores ingresaron oficialmente a las filas del PCC y fueron reconocidos otros con la distinción Pedro Marrero por 20 y 25 años de servicio.