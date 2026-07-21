Hocicos que rescatan la esperanza

En las tragedias que han marcado a Venezuela, hubo protagonistas que no usaron uniforme ni dieron declaraciones, pero lamieron las lágrimas de un pueblo entero. Fueron perros. De todas las razas y de ninguna, entrenados o callejeros redimidos por su instinto, ellos se convirtieron en los verdaderos héroes de cuatro patas que olfatearon la vida bajo el lodo y los escombros.

Las imágenes quedaron grabadas: un pastor belga con el pecho embarrado moviendo la cola tras señalar un punto exacto entre los restos de una casa; un golden retriever que no descansó hasta rascar la tierra que escondía a un niño; perros de rescate que viajaron desde distintos rincones del país sin más paga que un “buen chico” y un poco de agua. En deslaves como el de Las Tejerías, en inundaciones, en derrumbes repentinos, los binomios caninos se convirtieron en la última frontera entre la desesperación y el milagro.

Ellos no entienden de bandos ni de crisis. Solo entienden que su humano sufre, que su guía les pide buscar y que cada ladrido puede significar un corazón que vuelve a latir. Mientras las cifras oficiales se enredaban y la ayuda se fragmentaba, los perros trabajaban en silencio, con la única certeza de su olfato y una lealtad que no cabe en los titulares.

Hoy en el Día Mundial del Perro, es justo y necesario bajar la mirada para honrar a esos héroes anónimos. Porque cuando todo se derrumbó, ellos cavaron con sus patas un túnel hacia la esperanza. Y porque, en un país acostumbrado a las malas noticias, sus hocicos nos recordaron que aún hay nobles razones para creer en la humanidad… aunque venga envasada en un pelaje que se sacude el polvo y mueve la cola como si la vida siempre mereciera la pena.

Honor a cada perro que olfateó, escarbó y no se rindió. En sus ojos, Venezuela encontró el reflejo más puro de la solidaridad.