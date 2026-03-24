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Destacan en Mantua resultados de terapia con animales en infantes con trastornos de salud mental 

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Foto: Tomada de Internet

Infantes con diversos trastornos de la salud mental reciben terapia asistida con animales en el Policlínico Juan Bruno Zayas, del municipio Mantua. Los resultados del tratamiento son satisfactorios, según explica la sicóloga Mireilis Alfaro Urquiola.

“En nuestra consulta hemos utilizado esta terapia con niños con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, y también con los que presentan síntomas de ansiedad o depresión”, señala la especialista, quien apunta además que animales afectivos como el perro y el gato figuran entre los empleados con mayor frecuencia.

El vínculo con una mascota fortalece la responsabilidad, establece hábitos y fomenta compromiso. Además, la interacción con el animal ayuda a que los infantes expresen emociones y desarrollen habilidades sociales, los ayuda a aumentar su nivel de atención, y de responsabilidad, asegura Alfaro Urquiola.

Asimismo, comenta que los adultos mayores y quienes enfrentan enfermedades degenerativas también pueden beneficiarse con estos tratamientos, pues la compañía que proporcionan los animales y sus muestras de afecto tienen un efecto relajante en sus dueños.

Los beneficios de la terapia asistida con animales han sido comprobados científicamente por varios expertos. Este vínculo representa un recurso valioso para fortalecer la salud y el bienestar.

Tomado de Radio Guamá

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