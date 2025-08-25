Portada » Detenido ciudadano por atropellar a nueve personas en La Habana

Detenido ciudadano por atropellar a nueve personas en La Habana

Nota informativa del Ministerio del Interior

Alrededor de las 2:30 horas de este lunes un individuo conduciendo un auto durante su trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja, en diferentes lugares, atropelló en la vía pública a un total de nueve personas.

El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo, y se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida y los ocho heridos reciben atención médica en el sistema de salud de la capital.

Se ampliará esta información preliminar.‎

