El acto conmemorativo por el Día del Trabajador Eléctrico tuvo lugar este miércoles 14 de enero en el Parque Solar Fotovoltaico Lázaro Hernández Arroyo de la localidad de La Ceniza en Pinar del Río.

La integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, junto a la máxima representante de la organización partidista en el municipio cabecera, Yohanis Ramos Pérez, la Vicegobernadora Niurka Rodríguez Hernández y el Director General de Unión Nacional Eléctrica en Vueltabajo, Pablo Pérez San Jorge, otros dirigentes políticos, de gobierno, y del movimiento obrero, encabezaron la cita.

En este marco se entregó la Distinción Ñico López a trabajadores que durante más de dos décadas, han mantenido una labor ininterrumpida dentro del sector.

De forma similar un grupo de obreros se hicieron acreedores del Certifico por el Mérito Alcanzado durante 40 años y más.

Reconocimiento especial recibieron el Contingente Comandante Pinares y el Taller de Transformadores, por su quehacer a favor de la recuperación y por sus afanes de prestar un mejor servicio de electricidad al pueblo.

Los mejores trabajadores del sector durante el año 2025 acogieron con orgullo sus diplomas, incentivo para desde cada puesto en las unidades empresariales, seguir haciendo futuro.

Como colofón de esta actividad que honró al gremio eléctrico vueltabajero, hizo uso de la palabra el miembro del Buró Provincial del Partido, Miguel Junco González, quien transmitió una cálida felicitación a todos los trabajadores en nombre de la estructura política y del gobierno en Pinar del Río.

En su discurso, ponderó el valor de esta fuerza, que gana renombre dentro de la sociedad por su entrega constante, laboriosidad y compromiso.