Díaz-Canel: Ante la compleja situación energética Cuba no se detiene

Frente al cerco energético recrudecido que impone el Gobierno de Estados Unidos contra la isla se han mantenido, en un desafiante contexto, las acciones y alternativa para mantener la vitalidad del país aún en esas condiciones, así confirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en su comparecencia ante medios nacionales.

El mandatario cubano ratificó que hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible en los puertos cubanos y se encuentra todo el sector energético trabajando en condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida cotidiana de la población.

Ante la escasez de los recursos energéticos, precisó que el sector energético se mantiene generando en horario diurno con el uso del crudo nacional, las unidades termoeléctricas, energas y el aporte de la energía solar que ha avanzado de manera sostenida en los últimos tiempos, aunque esta última vía no se encuentra disponible en el horario nocturno, lo cual incrementa el déficit que es considerable también en otros horarios.

Explicó que dichas condiciones influyen en la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con más de mil 400 megawatts (MW) de capacidad en la generación distribuida que no se ha podido emplear por la poca disponibilidad de los combustibles, lo cual en caso de no existir esas limitaciones contribuiría a aliviar significativamente las horas de apagón diarios y el funcionamiento del SEN que en vistas a la inestabilidad ya tuvo en días recientes una desconexión por la salida imprevista de la Central Guiteras.

El jefe de Estado cubano aseguró que obviamente el tema energético impacta en todos los demás órdenes de la vida cotidiana como el abasto de agua y la conservación de los alimentos, los servicios, las comunicaciones, los servicios médicos, la educación, el transporte.

Díaz-Canel recalcó que no se apaga nada con la intención de molestar a nadie y resaltó el esfuerzo sobrehumano de los trabajadores de la Unión Eléctrica que laboran completamente entregados cuando muchos de ellos tienen la misma afectaciones, por lo cual indigna en cierta medida la incomprensión de algunos ante esos esfuerzos, aunque no es ni siquiera la tónica mayoritaria.

Apuntó además el Primer Secretario que ante esto se impulsan acciones para el cambio en la matriz energética y la recuperación de capacidades de generación a partir del incremento de la producción de crudo nacional y las labores de mantenimiento en las unidades termoeléctricas, a la par de la incorporación de nuevas formas de generación como los parques solares fotovoltaicos.

En ese contexto tan complejo, ejemplificó varias muestras de la disposición humanista de Cuba y su Revolución el incremento pronosticado del servicio de gas manufacturado a más de 25 mil clientes, la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas y centros sociales de interés, la recuperación de la Base de Supertanqueros de Matanzas, la atención y respaldo energética a hospitales y otros centros asistenciales y a los servicios sensibles como las hemodiálisis.

Esas y otras son evidencias de que en medio del desafiante escenario actual la isla no se detiene a lamentarse de sus problemas y busca alternativas para salir adelante con esfuerzos propios y desde la base de la solidaridad que distingue a la nación y al pueblo, enfatizó.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias