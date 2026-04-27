Tabacuba en Pinar del Río invierte en riego con energías renovables

Unas 600 bombas solares destinadas al riego de áreas tabacaleras serán instaladas en Pinar del Río, según un cronograma previsto por Tabacuba en aras de cambiar su matriz energética en medio de un contexto de limitaciones con el combustible y la generación eléctrica en el país.

Osvaldo Santana Vera, director agrícola de Tabacuba, especificó que desde octubre de 2025 y hasta finales del mes de febrero fueron instaladas 292 bombas en la provincia con este fin.

Acotó que, además, hay 1 500 contratadas para la próxima campaña, las cuales deben llegar a Cuba en agosto para ser instaladas antes del inicio de la siembra en octubre.

La aspiración, dijo, es que para la campaña 2026-2027, el 50 por ciento del riego se garantice con fuentes renovables de energía, lo cual constituiría un ahorro considerable para el país y para el propio Tabacuba, a partir de que Vueltabajo siembra más del 70 por ciento del tabaco cubano.

Pinar del Río cumplió el plan de siembra de la actual campaña solo a un 94 por ciento, pues el inicio de las siembras se corrió en el calendario tras las lluvias del mes de septiembre que dañaron los semilleros.

En aras de alcanzar un mayor rendimiento en las hectáreas plantadas, se tomó como alternativa aprovechar el rebrote y la capadura en unas 2 300 hectáreas en aquellas vegas que clasifican como de segunda y de sol palo, para lo que se garantiza el fertilizante que ello demanda.

La provincia cumple con los compromisos en la entrega de capote para el torcido para la exportación y ha creado incentivos que permitan una continuidad en el proceso productivo, de manera que la industria de la cigarrería no tenga interrupciones por disponibilidad de materias primas.

Se mantiene el proceso constructivo de las casas de cura, un plan que marcha al 85 por ciento en coordinación con las empresas forestales del territorio, en tanto se prioriza también la recolección de cujes, indispensables para concretar una campaña superior.

Tomado de Periódico Guerrillero