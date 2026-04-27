Raidel Martínez: diez envíos y séptimo rescate en beisbol de Japón

El cubano Raidel Martínez sigue indescifrable, y hoy se acreditó su séptimo rescate de la campaña, en el triunfo 4×1 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Estrellas de DeNA, en la Liga Profesional Japonesa de Beisbol.

En el Estadio de Yokohama, el veloz diestro pinareño apenas precisó diez lanzamientos -entre ellos, uno de 96 millas-, para cerrar el noveno inning retirando a los tres bateadores enfrentados, uno de ellos por la vía del ponche.

Raidel, quien sumó el segundo rescate en dos intentos, mejoró su efectividad a 3.68 pcl y asumió en solitario el segundo lugar de salvados de la Liga Central.

Como líder en ese departamento marcha el zurdo venezolano José Quijada (10), de Golondrinas de Yakult.

En otro juego con presencia cubana, el inicialista matancero Ariel Martínez falló en un turno y recibió un pelotazo, en la derrota 4×9 de los Luchadores de Nippon Ham ante los Búfalos de Orix.

Su promedio ofensivo descendió a 100.

Tomado de JIT