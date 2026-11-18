El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este martes objetivos económicos y productivos de la provincia de Pinar del Río.

Aquí intercambió con productores, trabajadores y directivos sobre los resultados alcanzados y los desafíos que enfrenta el territorio en el contexto de las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país.

Uno de los puntos principales de la visita fue la finca Vista Alegre, ubicada en el municipio de Consolación del Sur, donde el mandatario conoció de primera mano la experiencia productiva de Alexander Rodríguez Lima.

Este agricultor ha diversificado su actividad agropecuaria y consolidado importantes aportes al desarrollo local.

Durante el recorrido por la finca, Rodríguez Lima expuso los resultados en la producción de frutales, cultivos varios y tabaco, renglones que constituyen pilares de la actividad agrícola en ese municipio.

En el caso de la actual campaña tabacalera, el productor prevé dedicar 13 hectáreas al cultivo de la hoja, una de las principales fuentes de ingresos para el territorio.

Díaz-Canel mostró especial interés por aspectos vinculados a la infraestructura productiva, la disponibilidad de agua para el riego, la fuerza laboral y el acceso a insumos y financiamiento, todos factores decisivos para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las producciones agropecuarias.

Durante el intercambio, Alexander Rodríguez Lima explicó que la finca alcanza una producción aproximada de 300 toneladas de guayaba destinadas a la industria exportadora, un resultado que evidencia las potencialidades de la integración entre el sector agrícola y la industria alimentaria.

Asimismo, comentó sobre proyectos en desarrollo relacionados con la avicultura y la porcicultura, iniciativas encaminadas a diversificar la producción y ampliar la oferta de alimentos.

La visita presidencial incluyó además un recorrido por la Empresa Agroindustrial de Cítricos “Enrique Troncoso”, entidad que exhibe avances asociados a las transformaciones económicas implementadas en el país.

En ese escenario se destacó cómo los cambios organizativos y de gestión han contribuido a lograr una mayor estabilidad productiva, especialmente mediante la garantía de materias primas para la industria.

Directivos de la empresa explicaron que la entidad fortalece actualmente su capacidad de procesamiento al integrar las cosechas de tomate, mango y guayaba en diferentes momentos del año, una estrategia que permite mantener una utilización más eficiente de las capacidades fabriles y reducir los períodos de inactividad.

Estas acciones favorecen un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y crean condiciones para incrementar gradualmente los niveles de producción, con impactos positivos tanto en la economía territorial como en el abastecimiento de determinados productos para la población y la exportación.

Como parte de la jornada, el presidente cubano, acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, encabezó un encuentro de evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el onceno Pleno del Comité Central y el avance de las transformaciones económicas y sociales en la provincia.

Durante el análisis, se examinó la marcha de programas productivos, el desempeño de las entidades económicas y el papel de las estructuras partidistas en el acompañamiento y control de las tareas estratégicas definidas para el desarrollo del territorio.

En los intercambios con autoridades, dirigentes políticos y colectivos laborales se insistió en la responsabilidad del Partido en la conducción y seguimiento de estos procesos, así como en la necesidad de fortalecer el vínculo permanente con las comunidades y los trabajadores.

Díaz-Canel resaltó que la participación activa de los colectivos laborales constituye un elemento esencial para el éxito de las medidas aprobadas y subrayó la importancia de mantener una comunicación efectiva con la población para aclarar inquietudes y favorecer una mayor comprensión de las transformaciones en curso.

Asimismo, durante el resumen de la visita se reiteró la prioridad de impulsar las fuentes renovables de energía, aprovechar las facultades otorgadas a los municipios y empresas para la toma de decisiones, perfeccionar los mecanismos de atención a la ciudadanía y fortalecer la unidad como premisa indispensable para enfrentar los complejos desafíos económicos y sociales que vive el país.

La visita a Pinar del Río permitió constatar experiencias que demuestran las potencialidades productivas existentes en la provincia y la importancia de continuar promoviendo iniciativas capaces de incrementar la producción de alimentos, sustituir importaciones y generar exportaciones, objetivos esenciales para el desarrollo económico de Cuba.