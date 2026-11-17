El Día Internacional del Estudiante se celebra en casi todo el mundo. Es un homenaje a las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939, y a los estudiantes que posteriormente fueron asesinados o enviados a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, en muchos países los motivos son diferentes, por ejemplo, en Argentina, se conmemora el 21 de septiembre en homenaje a la repatriación en 1889 de los restos del prócer Domingo Faustino Sarmiento, el “padre de la educación”. Los estudiantes en las calles y plazas beben, comen y se divierten.

En México es una de las celebraciones más importantes. Cada 23 de mayo se celebra la decisión de los estudiantes en 1929 de luchar por una universidad autónoma, gracias a ello, México cuenta hoy con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En Panamá, se celebra el 27 de octubre, en honor a una huelga estudiantil en el año 1943, en defensa de la destitución inconsulta de un profesor universitario. Esa primera protesta dio origen a que se instaurara la autonomía universitaria.

En Cuba se celebra el Día Internacional del Estudiante cada 17 de noviembre en conmemoración de la resistencia de los estudiantes praguenses contra la invasión nazi. Se realizan actividades en los distintos centros estudiantiles universitarios y preuniversitarios, se honra la significación de los estudiantes como individuos y, sobre todo, como “agentes cruciales de cambios sociales y progreso”. Generalmente los estudiantes han estado asociados a la lucha por la independencia de la nación.

La celebración del Día del Estudiante es una honra a todos los educandos que a través de la historia han contribuido a la paz y a la justicia social en el mundo. Se trata de honrar el papel de la juventud en la construcción de la cultura mundial desde la tecnología hasta la economía pasando por el deporte, la música, la arquitectura, la pintura, la agricultura y la producción de bienes materiales y espirituales.

En debate grupal realizado con 32 estudiantes universitarios de la carrera de Lenguas Extranjeras de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, de Pinar del Río, estos expresan la significación de la fecha para la educación intercultural mediante las relaciones con estudiantes de otros países que estudian en la Isla. Añaden las oportunidades que brinda el día para el desarrollo la reflexión, la interacción social, la formación de valores morales mediante la autovaloración personal de su desempeño académico y científico.

Asimismo, los estudiantes se refirieron a la significación internacional del estudiante para la construcción futura de la humanidad, pues las multitudes estudiosas construyen una interpretación personal de sus deberes y derechos; se enriquece la visión de la diversidad, la inclusión, la identidad nacional y la sensibilidad lingüística.

Algunos expresan metafóricamente la significación de ese día: “En tiempos oscuros de guerras y crisis, el estudiante se mantiene encendido con la luz de la luna y el sol”; “como las estrellas, puede estar mudo, pero no apagado”; “ese día se escuchan los tambores de los jóvenes y estudiantes”; “la universidad, luz brillante en la clara y lejana distancia”; “abandonar la universidad es caer en el valle de las estrellas muertas”.

Ese día algunos estudiantes unen satisfacción y alegría debido al buen camino transitado, otros realizan promesas y planes futuros para salir del hueco académico debido a los caminos laberintosos y angustiosos de los complejos procesos de estudio, aturdidos por los poderosos monstruos en la oscuridad y por las penas y calamidades que lamentablemente les ofrece la vida.

Unos emergen victoriosos, se mueven rápido entre árboles y hojas, mientras que otros se mueven despacio, cuentan sus placeres y son felices en tiempos tormentosos. Hay quien después de tantas amarguras, abandona el enmarañado bosque universitario, se aleja de los emprendedores y toma la turbulenta senda de los derroteros o del purgatorio.

El estudiante, bajo la luna o el sol, becado o viajero, en la luz o en las tinieblas, está dominado en gran medida por las condiciones en que vive, la familia y el proyecto de vida. Mucho depende de los bosques, los océanos y los espacios aéreos en los que se mueve. Como dicen ellos: “es una bendición ser estudiante ¡ojalá pueda estudiar toda la vida!”. En ellos radica el futuro de la Patria. La inclusión nos acompaña: ¡no puede perderse!

Cuando la noche del 17 de noviembre ha caído y los festejos se han ido, el estudiante, feliz, agradece al templo familiar y universitario. Entonces en sus sueños aparece el bello rostro de Diana, su primer amor, quien sin haber ido a la cama con él, perdió las maletas en el viaje y cayó rendida en el silencio nocturno de la carretera ¡muerte fatal!

¡Gloria a los estudiantes y jóvenes del Medio Oriente que no pueden ver la luz! ¡Gloria a todos los estudiantes del mundo! ¡Se iluminarán las anchas alamedas y la paz llegará!

Tomado de Periódico Guerrillero