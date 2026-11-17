Hasta la finca Vista Alegre, en el municipio de Consolación del Sur, llegó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, para conocer la experiencia de Alexander Rodríguez Lima, productor agropecuario.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, el mandatario cubano supo que además de los frutales y los cultivos varios, Alexander incursiona en la producción tabacalera, con 13 hectáreas previstas para la actual campaña.

Díaz- Canel se interesó por la infraestructura para la cura, las fuentes de abasto de agua, la fuerza de trabajo, el acceso al mercado de insumos y las operaciones con el banco.

Esa área de la finca se encuentra actualmente en administración provisional, como parte del proceso de entrega de tierras en usufructo, agilizado gracias a las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.

Rodríguez Lima explicó- también en presencia de las máximas autoridades de la provincia- que el suministro de guayaba a La Conchita le ha permitido adquirir divisas una vez la industria exporta la crema de guayaba.

El año pasado logró producir alrededor de 300 toneladas de ese alimento, su principal renglón; en tanto igualmente apuesta por la avicultura y la porcicultura.

Esta es la agricultura que hace falta, aquí se ve el éxito, aseguró el Primer Secretario del Partido.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias