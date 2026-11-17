Un total de 172 accidentes del tránsito ocurrieron en la provincia de Pinar del Río hasta el cierre del mes de octubre, según informó el Teniente Coronel Lázaro Plasencia Becerra, quien atiende esta actividad por el Ministerio del Interior en Vueltabajo.

Según expresó, las causas se focalizan, como se han hecho frecuentes, en la no atención al control de vehículo, no respetar el derecho de vía y los adelantamientos indebidos.

Los sábados, domingos y lunes, precisó, es cuando más suceden estos siniestros que tanto daño causan, y las muestras más fehacientes, son los 34 fallecidos como resultado de los mismos y los 175 lesionados que se contabilizan.

Las cifras, aunque disminuyen si se comparan con igual etapa del año precedente, distan mucho de lo que se aspira y llevan implícito, sobre todo, el dolor por la pérdida de vidas humanas.

Plasencia Becerra hizo alusión al horario de mayor afectación, comprendido entre las tres de la tarde y las nueve de la noche, así como a las motos, ciclomotores y autos ligeros como los vehículos que más incidencia tienen en estos hechos.

Al hacer alusión a los municipios de la provincia con mayor índice de accidentalidad, citó a Pinar del Río, Minas de Matahambre, Mantua y Viñales y en ellos, a la zona rural como la más afectada.

Insistió, que es esencial el cumplimiento de la Ley 109 o Código de Seguridad Vial para minimizar los accidentes de tránsito, lo que implica extremar la labor de prevención en conductores y peatones.