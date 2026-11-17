Hay una edad en la que todo parece posible: la edad en que se estudia. No hablo solo de libros y aulas, sino de esa etapa en la que el corazón aprende a latir al ritmo de las preguntas, las ideas y los sueños que aún no tienen nombre.

Ser estudiante en Cuba es un acto de valentía que se renueva cada mañana. Es levantarse con el sol y cargar, además de los cuadernos, con la certeza de que el camino no será fácil. Porque el gran desafío no está solo en los exámenes o en las metas académicas: está en seguir creyendo cuando los recursos escasean, en encontrar la luz donde otros ven sombras, en sostener el lápiz con la misma firmeza con que se sostiene la esperanza.

Y sin embargo, ahí están ustedes, creciéndose día a día. Como la palma que se mece en el viento, pero no se quiebra. Como el río que encuentra su cauce, aunque la piedra le cierre el paso. Porque el estudiante cubano tiene una virtud que no se enseña en ningún plan de estudios: la de transformar la dificultad en impulso, la escasez en ingenio, el cansancio en motivo.

La vida estudiantil es mucho más que clases y tareas. Es la risa compartida en el pasillo, el intercambio de apuntes, el abrazo en el receso, la complicidad de los que saben que juntos el peso es menor. Es la maestra que se queda un rato más, el compañero que explica sin prisa, el grupo que se convierte en familia. Es, también, el silencio de las madrugadas de estudio y la alegría de aprobar sabiendo que costó el doble.

Por eso, en este Día del Estudiante, quiero sepan que lo que hacen importa. Cada página leída, cada problema resuelto, cada sueño defendido es una semilla que un día florecerá. No están solos en ese desafío, aunque a veces lo parezca. Toda una nación, toda una historia, camina con ustedes.

Miren al futuro sin miedo, porque lo que hoy construyen en las aulas es el mañana que merecen. Y aunque el camino sea largo y empinado, recuerden que, al caminar, avanzan, crecen. No sueñan solos, sueñan para todos.

Feliz Día del Estudiante. Por los que estudian hoy, por los que soñaron ayer y por los que harán realidad sus sueños mañana. Porque la juventud que estudia es la patria que florece.