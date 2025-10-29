Díaz-Canel: Pido a nuestro pueblo no confiarse

Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardo, expresó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, cuando aún el huracán Melissa, de categoría tres en la escala Saffir-Simpson, afecta el oriente del país.

El Presidente aseguró, en la red social X, que ha sido una madrugada compleja y se reportan cuantiosos daños en las provincias orientales a causa del impacto de este ciclón tropical que tocó tierra por el municipio santiaguero de Guamá, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora y ráfagas superiores.

Díaz-Canel afirmó que el país está listo para comenzar la recuperación en cuanto las condiciones lo permitan. «Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos». El Instituto cubano de Meteorología informó en el más reciente Aviso de Ciclón Tropical que en las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa siga debilitándose ligeramente en su interacción con tierra, mientras continúa moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación. Los vientos huracanados continuarán sobre Santiago de Cuba y Holguín durante la mañana de hoy y las áreas de lluvias asociadas a este huracán afectan la región oriental de Cuba, las que han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Radares meteorológicos estimaron pasadas las 7:00 a. m. que el huracán Melissa saldría del territorio nacional por Guaro, en la bahía de Nipe, provincia de Holguín.

(Tomado de ACN)