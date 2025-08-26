Directivos de Educación en Pinar del Río informan sobre cronograma de entrada a centros internos

Cuando pocas jornadas restan para el inicio del curso escolar el próximo primero de septiembre, la Dirección General de Educación en Pinar del Río informa mediante sus redes sociales, el cronograma de entrada a los centros educativos internos de la provincia.

Precisa la nota que la recogida de los alumnos se efectuará este fin de semana de forma escalonada de la siguiente manera:

El sábado 30 de agosto , serán recogidos lo estudiantes de los centros provinciales IPVCE Federico Engels, Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera, Centros Politécnicos Pedro Téllez, Rigoberto Fuentes, Primero de Mayo y la ESPA Provincial en los horarios y puntos habituales.