Directores y estrellas del cine mundial denuncian genocidio en Gaza

En una declaración publicada este martes en el diario Libération, 380 personalidades del cine, entre ellas Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Costa-Gavras, Susan Sarandon y Mark Ruffalo, denuncian el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza y el silencio del mundo de la cultura.

“No podemos continuar en silencio mientas en Gaza ocurre un genocidio”, afirman y preguntan “¿por qué este silencio?”.

El artículo, cuya publicación coincide con el inicio de la 78 edición del Festival de Cannes, recuerda que el pasado 16 de abril murió la fotoperiodista palestina Fatma Hassouna, protagonista del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Ponte el alma en la mano y camina), que se proyectará en el certamen.

Hassouna, de 25 años, murió en un ataque del ejército israelí en el que también fallecieron 10 familiares suyos, entre ellos su hermana embarazada.

También señala el caso del realizador palestino Hamdan Ballal, codirector del documental No Other Land (Ninguna otra tierra), que recibió un Óscar en marzo pasado.

Ballal fue víctima de una violenta agresión por parte de colonos israelíes antes de ser secuestrado por el ejército israelí, que le puso en libertad “bajo la presión internacional”, recuerda el artículo publicado en Libération.

“La ausencia de apoyo de la academia de los Óscar a Hamdam Ballal ha suscitado la indignación de sus propios miembros, por lo que tuvo que excusarse públicamente por su falta de acción”, añade.

“Esa pasividad nos avergüenza”, afirman los firmantes, entre los que también están los actores Jude Law, Julie Delpy, Richard Gere, Jonathan Glazer y Nicole Garcia, y realizadores como David Cronenberg, Mike Leigh, Alfonso Cuarón y Xavier Dolan.

“¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos”?, dicen y declaran: “Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor”.

También preguntan: “¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la historia (…) si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?”.

De Niro arremete contra Trump al recibir Palma de Oro honorífica en Cannes

El actor Robert de Niro recibe la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes, 13 de mayo de 2025. Foto: EFE/ EPA.

El Festival de Cannes inauguró este martes su 78.º edición con una dura crítica de la estrella Robert de Niro al presidente Donald Trump y un emotivo homenaje a una fotoperiodista palestina muerta en Gaza y protagonista de un documental que se estrena en el certamen.

En Estados Unidos “estamos luchando encarnizadamente por la democracia”, proclamó De Niro, que a sus 81 años y tras una larga carrera que incluye dos óscares, recibió una Palma de Oro honorífica en el Palacio de los Festivales con el público en pie.

“El arte es inclusivo, une a la gente, como esta noche, el arte busca la libertad, el arte incluye la diversidad”, proclamó el actor, que recibió el premio de manos de Leonardo DiCaprio.

“Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo”, prosiguió De Niro, que calificó a Trump de “presidente filisteo”.

De Niro reafirmó sus convicciones en un momento de preocupación en el sector audiovisual, ante el anuncio del magnate republicano hace una semana de aranceles del 100% a las producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos.

Poco antes, la presidenta del jurado, Juliette Binoche, rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna.

“Fatima debería estar aquí, entre nosotros. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños. Y nosotros, los espectadores, lo acogemos”, dijo Binoche.

Hassouna murió al día siguiente de que el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Ponte el alma en la mano y camina), dirigido por la iraní Sepideh Farsi, que ella protagoniza, fuera seleccionado en ACID, una sección paralela del certamen. Junto a ella murió buena parte de su familia.

(Tomado de Cubadebate)