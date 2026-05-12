La insaciable búsqueda por romper los esquemas ortodoxos en la obra de Israel Naranjo

Filosófica y conceptual; En estos conceptos parecen resumirse a grandes rasgos algunos de los ‟tensoresˮ ideoestéticos dentro de la producción simbólica de Israel Naranjo Sandoval. Su versatilidad, aproximación y exploración desde las más diversas modalidades dentro del campo artístico como el grabado, la instalación, el dibujo y la pintura parecen construir y detonar una narrativa como registrofundamental dentro de su poética.

Su propuesta es pura reflexión, sobre todo la que ha estado enfocada hacia la problemática del hombre y su contexto como epicentro de una ‟dianaˮ existencialista; Para ello utilizay explotahasta la saciedad cuanto género y recurso formal encuentra a su alcance, sobre todo tomando el lenguaje pictórico como el núcleo más visible en los últimos años. En ella ha se han dado cita algunas temáticas relacionadas con el tratamiento político sobre diversos tópicos universales y nacionales, el estado actual de economía con su marcada influencia sobre un contexto determinado, la sociedad como testigo de todo un imaginario construido a su alrededor donde no tiene muchas opciones para transformarlo, la influencia que ejercen algunos seres humanos sobre otros, los limites mentales provocados por el encierro arquitectónico, la libertad, la doble moral y el inmovilismo de la masa social entre otros; Todo ello es reflejado en una búsqueda permanente por romper conocidos esquemas ortodoxos, pre-establecidos y aparentemente en estado de perpetuidad como especie de “arquetipos emblemáticos” que se levantan frente al hombre.

Para ilustrarcada ‟puesta en escenaˮ de manera loable, Israel ha desatado de manera eficiente y coherente la construcción de una composición minuciosa y detallada, sobre todo por su afán de colocar y describir cada elemento en plena relación con el entorno, ya sea desde el tratamiento alegórico y metafórico o simplemente de carácter formativo; Todos estos elementos suelen detonar en un dialogo permanente entre ellos, donde el uso del color con sus respectivas trasparencias, la preponderancia en el manejo de las gamas frías con cierta preferencia hacia las sombras naturales, tierras tostadas, amarillo limón, escala de grises, rojos y negro le imprimen a cada obra un aparente “eclipse” contextual como si los personajes estuviesen agobiados por la imposibilidad de continuar, actuar y pensar, convirtiéndose para ellos (el contexto) en una especie de ‟condenaˮ, aislamiento y “fracaso” circunstancial que el autor tiende a recrear como si todo transcurriera dentro de un filme épico.

Siempre he pensado que en su propuesta no existen los llamados “paños tibios” o las conocidas segundas oportunidades que ofrece la vida; “Aquí lo tomas o lo dejas todo, muchas veces a cambio de nada”, así funciona la vida e Israel se ha encargado de hacérnoslo saber todo el tiempo.