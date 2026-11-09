Donde se respira amor

Una casa de abuelos que acoge a adultos mayores con demencia senil, funciona en la Ciudad de Pinar del Río.

La institución, ubicada en el reparto Carlos Manuel pertenece al Policlínico Pedro Borrás y atiende a 16 personas con este padecimiento, en unos con mayor nivel que en otros.

A juicio de la joven trabajadora social Alondra Echevarría Robaina, quienes llegan aquí, reciben un buen servicio, con un quehacer colectivo que tiene como base la atención familiar, pues tanto la llegada al centro como la partida a las 5 de la tarde, se exige con presencia de un miembro de la familia, a la que periódicamente se le informa del estado y comportamiento de los abuelos y abuelas.

Foto: Marelys Corvea

Rostros jóvenes conforman el grupo de trabajadores de esta casa y suman siete en su totalidad.

Una de ellas es la nutricionista Rosalí Díaz Iglesias. Expresa el gran compromiso que siente con la alimentación de estas personas, a las que se les garantiza merienda a media mañana, almuerzo y merienda en el horario de la tarde, lo que conlleva a una seria gestión administrativa en abierto desafío contra las adversidades que hoy enfrenta la nación.

Todo un programa de actividades les proporciona esparcimiento y disfrute, entre los que incluyen viajes a museos, a la playa y espectáculos culturales.

Foto: Marelys Corvea

La atención médica es también una prioridad en la vida de estos adultos mayores. De ahí que con sistematicidad concurren especialistas a la casa y una enfermera que diariamente se encarga de conocer parámetros de presión arterial y atender cualquier situación que se pueda presentar.

Juan Santiago Acosta, es hijo de una de las abuelas que en esta institución recibe las atenciones. Expresa que está feliz con el trato que le dan a su madre y que siempre está al tanto de todo para mantener el vínculo estrecho con los que allí trabajan, y aportar, de ser necesario, según las exigencias.

Pese a los problemas mentales de estas personas, escucharlas da la magnitud de cuán agradecidas se sienten.

Foto: Marelys Corvea

Se les ve tranquilos y felices como si fuesen parte de una gran familia que al final de los años, los hermana.

Sonrisas que regocijan percibimos en ellos, y un gran interés de los que se afanan por darles la mejor de las atenciones. Tal es el caso de la asistente Leonor Pérez, quien, con el mismo nombre de la madre del apóstol martiano, se hizo eco de uno de sus preceptos, al afirmar que “…cuando un anciano habla, el alma descansa, confía, sonreiría si tuviera labios”.