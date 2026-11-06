Pinar del Río en el Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026)

El Congreso Internacional organizado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) de la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río se desarrollará del 10 al 12 de noviembre próximos, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Con el auspicio de Instituciones como el Ministerio del Turismo, de la Agricultura, y el de Educación Superior, así como la Asociación de Economistas de Cuba (ANEC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cónclave está dedicado al centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al XX Aniversario de la Red Nacional sobre Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo(GUCID) y entre otras motivaciones, a los 55 años de la Institucionalización de los estudios de Educación Superior en Pinar del Río.

De gran significación esta cita que reúne en un mismo espacio a estructuras de gobierno, académicos y expertos, actores económicos estatales y no estatales y organizaciones profesionales y donde tomarán participación todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, ya sea de forma presencial o virtual.

Este congreso, visualiza a nivel nacional e internacional las buenas prácticas que se han venido generando en torno a temáticas esenciales y promueve la importancia de seguir perfeccionando los sistemas de gestión de gobierno basados en ciencia e innovación, así como los sistemas productivos locales en sectores estratégicos a partir de las alianzas entre los diferentes actores económicos, con énfasis en las exportaciones, la sustitución de importaciones, el autoabastecimiento municipal, el consumo social, el turismo, entre otros.

Permitirá evaluar, además, el avance de experiencias concretas de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente.

Cada ponencia tiene detrás una historia de vida que transmite al mundo un mensaje claro de la capacidad de resiliencia del pueblo cubano antes las presiones de los EE.UU.

Serán más de 800 los delegados nacionales e invitados entre presenciales y virtuales y unos 60 extranjeros de quince países como Brasil, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Angola y Suecia.

El acto de inauguración y el panel especial de conferencias magistrales de apertura del congreso, será el martes 10 de noviembre a las 10 am con la participación de conferencistas de prestigio como Frei Vetto de Brasil, Marcelo Resende de Souza de esa misma nación, Enrique Gallicchio de Uruguay y Pablo Costamagna de Argentina.

Otros momentos significativos serán el taller “XX Aniversario de la Red GUCID: principales resultados y desafíos” y un panel especial que ahondará en el tema “Vigencia del pensamiento de Fidel en el mundo actual”. Este encuentro contará con panelistas extranjeros renombrados de forma virtual, entre los que destacan Ignacio Ramonet de España, Atilio Borón y Néstor Kohan de Argentina y Jaime Ortega de México.

Panelistas nacionales departirán también durante esta jornada, tal es el caso de Abel Prieto Jiménez, Katiuska Blanco Castiñeira, Elier Ramírez Cañedo y Yusuam Palacios Ortega.

Sesionarán once talleres en paralelo, entre ellos: La XVI Convención Internacional de Cooperativismo, el XIV Encuentro Internacional de Administración Pública y Desarrollo Local, el IX Taller Internacional de Gestión Empresarial y Desarrollo, el IX Taller Internacional de Turismo Sostenible y el VI Simposio Internacional de Gestión de Sistemas Alimentarios Locales, así como otros de impacto en el desarrollo sostenible de los territorios a escala nacional e internacional.

El Comité Internacional de VII Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, reconoce a CE-GESTA 2026 como parte de su programa oficial de eventos previos a ese cónclave.