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Día Nacional de la Defensa

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Foto: Radio Guamá

En la Zona de Defensa 21-08-01, perteneciente al consejo popular Hermanos Cruz, en el municipio de Pinar del Río, se realizó un ejercicio defensivo territorial como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, celebrado en todo el país.

La jornada tuvo como propósito fortalecer la coordinación entre el Consejo de Defensa, la plana mayor, los grupos de trabajo y las demás estructuras participantes, así como elevar la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa y de la población ante situaciones excepcionales.

Durante el ejercicio se impartieron clases combinadas y se realizaron prácticas de defensa de objetivos, como instalación de minas

También tuvo lugar un simulacro de respuesta ante la aproximación de un enemigo con el empleo de un vehículo blindado teniendo como misión enfrentar y neutralizar al mismo

De manera simultánea, unidades militares de la región realizaron demostraciones combativas. Las actividades permitieron poner a prueba la preparación y coordinación de las fuerzas participantes, y reafirmaron su compromiso con la defensa y la seguridad del país.

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