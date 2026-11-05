Ejercicio Estratégico Moncada 2026 (+Video)

Como parte de las acciones del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, la Formación Especial Naval de La Coloma desarrolló un ejercicio de defensa portuaria.

La actividad simuló un intento de infiltración y sabotaje contra embarcaciones e instalaciones de la Empresa Pesquera Industrial. Durante la práctica, los participantes ejercitaron la respuesta defensiva y la protección de los efectivos y recursos de la entidad.

Asimismo, un subgrupo especial naval realizó un entrenamiento relacionado con la neutralización de un medio enemigo, como parte de la preparación prevista para el ejercicio.

Estas actividades contribuyen a fortalecer la cohesión y preparación de las unidades de las Milicias de Tropas Territoriales, así como su capacidad para proteger instalaciones y recursos importantes para la continuidad de las labores pesqueras y el abastecimiento en tiempo de guerra.