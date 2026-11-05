Portada » Ejercicio Estratégico Moncada 2026 (+Video)

Ejercicio Estratégico Moncada 2026 (+Video)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Como parte de las acciones del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, la Formación Especial Naval de La Coloma desarrolló un ejercicio de defensa portuaria.

La actividad simuló un intento de infiltración y sabotaje contra embarcaciones e instalaciones de la Empresa Pesquera Industrial. Durante la práctica, los participantes ejercitaron la respuesta defensiva y la protección de los efectivos y recursos de la entidad.

Asimismo, un subgrupo especial naval realizó un entrenamiento relacionado con la neutralización de un medio enemigo, como parte de la preparación prevista para el ejercicio.

Estas actividades contribuyen a fortalecer la cohesión y preparación de las unidades de las Milicias de Tropas Territoriales, así como su capacidad para proteger instalaciones y recursos importantes para la continuidad de las labores pesqueras y el abastecimiento en tiempo de guerra.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Realiza Pinar del Río Ejercicio Moncada 2026

Durante la primera jornada del ejercicio estratégico Moncada 2026 en Pinar del Río se prepararon todos los órganos de dirección y mando, desde el Consejo de Defensa Provincial hasta las

noviembre 5, 2026 No hay comentarios

Más que una labor un abrazo constante al alma

Hay personas que empiezan el día pensando en alguien más: en sus medicamentos, sus alimentos, una consulta pendiente o, sencillamente, en cómo hacerle compañía. Esa dedicación, que a veces transcurre

noviembre 5, 2026 No hay comentarios

Lo que aprendemos también nos une

Hay fechas que nos invitan a detenernos un momento y pensar en aquello que damos por sentado. El Día Mundial de la UNESCO es una buena ocasión para reconocer el

noviembre 4, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio